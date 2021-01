Il 2020 di Volotea in Campania: più di 2.800 voli con oltre 361.100 passeggeri

Volotea ha diffuso oggi i risultati raggiunti durante il 2020, registrando performance stabili ed equilibrate. Lo scorso anno, la strategia della compagnia aerea è stata di ridefinire rapidamente il suo network, focalizzandosi prevalentemente su un'offerta domestica (pari all’86% dei suoi collegamenti), in tutti i Paesi in cui opera. Questa strategia all’insegna della flessibilità, combinata con i migliori standard operativi, ha permesso a Volotea di ottenere risultati molto soddisfacenti in termini di load factor, puntualità e tasso di raccomandazione.

A seguito della crisi sanitaria e del trend registrato dal settore aviation (con un calo dell'80% del volume d'affari), Volotea ha raggiunto risultati soddisfacenti nel 2020, soprattutto nel terzo trimestre, quando l’operatività della compagnia, rispetto all’anno precedente, è stata dell'83%. Con un’offerta di oltre 290 rotte, Volotea è riuscita a garantire una forte connettività all’interno del suo network, pur riadattandolo con un particolare focus sulle rotte domestiche. Questo adattamento strategico ha consentito al vettore di trasportare 3,8 milioni di passeggeri durante l'anno, con un load factor del 90,7%. Inoltre, Volotea ha incrementato il suo tasso di puntualità di 14,6 punti (OTP15 del 91,7%) e ha raggiunto un livello di raccomandazione dei suoi clienti superiore al 90%.

Nella base di Napoli, i risultati raggiunti dal vettore riflettono il trend generale. In Campania, Volotea ha infatti operato più di 2.800 voli lo scorso anno, trasportando oltre 361.100 passeggeri. Il load factor del vettore a livello locale si attesta all’88%, mentre il tasso di puntualità registrato (OTP15) è del 93,6%, 17,1 punti in più rispetto al 2019. Ottime performance, infine, anche per il livello di raccomandazione dei suoi clienti pari all’87,9%: ciò significa che più di 8 viaggiatori su 10, consiglierebbero Volotea.

“Ci sentiamo orgogliosi di questi dati, molto positivi dato l’attuale contesto. La flessibilità e l’affidabilità di Volotea e la sua capacità di offrire un nuovissimo network domestico a tempo di record sono state fondamentali. Questi risultati, sommati al prestito sindacato di 150 milioni di euro firmato durante l'estate, aiutano Volotea ad entrare nel 2021 in una posizione di forza, per beneficiare della prevista ripresa del traffico turistico a corto raggio in primavera/estate, anche a seguito del progredire della campagna vaccinale. Aver inaugurato nel 2020 la nostra sesta base italiana a Napoli si è rivelata una mossa vincente: grazie a questo investimento, abbiamo potuto consolidare le nostre rotte in partenza verso alcune delle più importanti destinazioni nazionali, supportando il tessuto economico locale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro diretti. Nonostante le difficoltà legate alla recente pandemia, vogliamo puntare molto sul mercato locale: Napoli può contare, infatti, su un potenziale turistico davvero enorme e ci auguriamo, per i prossimi mesi, di poter tornare a trasportare migliaia di passeggeri presso il suo aeroporto, supportando così la ripresa del territorio” – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Risultati Volotea per il 2020:

Voli operati: 30.600 (-49% vs. 2019 / rispetto al -56% registrato del settore aviation in Europa)

Passeggeri Trasportati: 3,8 milioni

Numero rotte operate: 293

Load Factor: 90,7%

Tasso di Puntualità OTP15: 91.7% (+14.6 punti)

Tasso di raccomandazione: 90.6% (+4 punti)

Risultati Volotea per il 2020 a Napoli:

Voli operati: oltre 2.800

Passeggeri trasportati: più di 361.100

Numero rotte operate: 18

Load Factor: 88%

Tasso di Puntualità OTP15: 93,6% (+17,1 punti vs. 2019)

Tasso di Raccomandazione: 87,9%