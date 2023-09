Nuovo volo da Napoli a New York: tutti i giorni nella Grande Mela

La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo nonstop tra Napoli e New York-JFK. La premiata compagnia aerea statunitense opererà un collegamento diretto giornaliero da Napoli a partire dal 25 maggio 2024. La nuova rotta, inoltre, offrirà ai passeggeri la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub Delta di New York-JFK verso circa 70 destinazioni in tutta l’America. “A seguito del successo del network transatlantico Delta di quest’estate – il più grande di sempre - e per rispondere alla forte domanda per i nostri collegamenti sull’Italia, siamo entusiasti di annunciare il primo volo diretto da Napoli per New York,” ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Napoli sarà la quarta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia della regione per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire una maggiore connettività verso gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro vettore”. “Con l’arrivo di un partner d’eccezione come Delta Air Lines, il segmento internazionale, fondamentale per l’exploit turistico nella nostra regione, si arricchisce ulteriormente, confermando il ruolo cruciale e trainante dell’aeroporto di Napoli nello sviluppo turistico ed economico del territorio. Lo scalo JF Kennedy di New York è un hub strategico da cui partono collegamenti per tutto il mondo, un altro importante tassello che incrementa fortemente la connettività intercontinentale dello scalo partenopeo”, ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. Delta opererà il nuovo volo per Napoli utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 con 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i passeggeri possono scegliere tra numerose opzioni di cibi e bevande, che includono menù attentamente curati, snack speciali e scelte di birra, vino e liquori di prima qualità. A bordo i passeggeri usufruiscono di un'ampia scelta di opzioni di intrattenimento, e possono rimanere connessi con il wi-fi a pagamento, o utilizzare la messagistica gratuita. Durante i mesi dell’alta stagione estiva, Delta opererà fino a 94 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti. In aggiunta alla rotta per Napoli, l’orario complessivo Delta includerà i collegamenti diretti da Roma Fiumicino per New York-JFK, Atlanta, Boston e Detroit, da Milano Malpensa per New York-JFK e Atlanta, e da Venezia Marco Polo per New York-JFK e per Atlanta.

Numero del volo Partenza Arrivo Frequenza

DL 233 Napoli – 10.00 New York JFK - 14.05 giornaliero

DL 232 New York JFK – 16.50 Napoli – 08.00 (+1 giorno) giornaliero