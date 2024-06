Nuove affascinanti rotte da Napoli: ecco le destinazioni per l'autunno 2024

EasyJet offre 60 nuove rotte in tutto il suo network globale, tra cui 10 che toccano l’Italia con novità che riguardano Milano, Roma e proprio Napoli. Le nuove destinazioni saranno raggiungibili a partire da fine ottobre, consentendo a chi lo desidera di iniziare a pianificare i ponti autunnali, le vacanze invernali e le settimane bianche con anticipo.

Le novità per Napoli

Ottima notizia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Capodichino che, con i primi mesi freddi, potranno volare alla scoperta di sei nuove mete in Europa: a dare il via alla stagione sarà Praga, raggiungibile dal 28 ottobre ogni lunedì, venerdì e sabato.

Si prosegue poi con la vivace e soleggiata Alicante, visitabile dal 29 ottobre ogni martedì e sabato, per passare a Salisburgo, con le sue inconfondibili combinazioni di cultura, musica, giardini, arte moderna e architettura barocca, accessibile a partire dal 7 dicembre con un volo settimanale ogni sabato. E poi ancora - rispettivamente dal 9 e dal 12 dicembre - faranno il loro ingresso nel ventaglio di mete raggiungibili in una manciata di ore dal capoluogo campano anche Lussemburgo, Strasburgo e Tirana: tutte e tre operative con due frequenze settimanali, per regalare piacevoli fughe all’estero all’insegna di arte e cultura.