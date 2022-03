Estate 2022, voli da Napoli per posti da sogno: le nuove rotte

easyJet – compagnia leader in Europa – amplia la propria offerta da e per l’Italia e annuncia 10 nuovi collegamenti per la prossima stagione estiva. Le novità, che riguardano anche Napoli, includono l’ingresso nel network della compagnia di due destinazioni del tutto nuove: Lampedusa e l’isola greca di Skiathos.

L’isola Bianca sarà collegata una volta a settimana da Napoli a partire dal 29 giugno e raggiungibile, a partire dal 1 luglio, anche da Milano Malpensa tre volte a settimana. Inoltre, dal 27 giugno, dall’Aeroporto Internazionale di Napoli sarà possibile raggiungere con tre voli a settimana le spiagge dell’isola greca di Skiathos, collegate da inizio luglio anche con Milano Malpensa, con quattro voli settimanali.

Novità anche per chi vuole approfittare dell’estate per visitare in tranquillità le grandi capitali europee. Da giugno nuovi collegamenti saranno, infatti, disponibili tra Napoli e Parigi Charles De Gaulle, Alghero e Nizza, Pisa e Amsterdam e Brindisi e Amsterdam e saranno ripristinati i collegamenti tra Lamezia e Berlino e Cagliari e Basilea.

Buone notizie, infine, per gli amanti delle bellezze isolane: a partire dal 28 marzo easyJet collegherà Milano Linate con Palma de Mallorca con un volo quotidiano (a esclusione della domenica) mentre si prospetta un’estate all’insegna della Grecia per chi parte da Venezia, grazie alla nuova rotta dall’aeroporto Marco Polo verso l’isola di Corfù e alla riapertura del collegamento con Cefalonia, che a partire dal 27 giugno saranno operati con due voli a settimana.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia: “Le 17 nuove rotte annunciate oggi consentono a easyJet di portare a quasi 220 le rotte operate nell’estate 2022 da e per l’Italia. Un’ottima notizia sia per gli italiani in partenza che per il settore del turismo nazionale, visti i nuovi collegamenti da importanti città europee. Napoli continua a essere al centro dei nostri investimenti e protagonista della nostra offerta estiva che abbiamo ampliato ulteriormente. I nuovi collegamenti da Napoli, infatti, si aggiungono a quelli già recentemente annunciati per un totale di 6 nuove rotte, a conferma dell’impegno di easyJet verso lo scalo napoletano. Ci aspettiamo un’estate positiva e siamo pronti a fare la nostra parte per supportare la stagione turistica campana oltre che per accompagnare i passeggeri in partenza da Napoli verso le loro destinazioni estive preferite”.

Le nuove rotte si aggiungono alle 7 già annunciate lo scorso febbraio che portano dunque a un totale di 17 i nuovi collegamenti che easyJet opererà in estate dall’Italia rispetto allo scorso anno.