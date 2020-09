Lotto, a Napoli quaterna fortunata da oltre 20mila euro

Napoli e Floridia (Siracusa) in testa alle vincite più alte centrate al Lotto nell'ultimo concorso del Lotto, pari a 21.660 euro grazie a due quaterne piazzate su Tutte le ruote. Terzo posto per un'altra città della Campania, Salerno, grazie al terno da 14 mila euro sulla ruota Nazionale.

Il 10eLotto - rende noto Agimeg - premia invece Mira, in provincia di Venezia, con 100 mila euro, frutto di un nove doppio Numero Oro centrato in un'estrazione frequente mettendo in gioco dieci numeri. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 2,63 miliardi di euro.