Vertenza Auchan: il sindaco di Mugnano chiede tavolo tecnico in Regione

MUGNANO - Vertenza Auchan, il sindaco Luigi Sarnataro chiede un tavolo tecnico in Regione. Il primo cittadino ha inviato nella giornata di ieri una missiva all'assessore regionale alle attività produttive, esprimendo preoccupazione per l'imminente chiusura dei punti vendita Auchan sul territorio di Mugnano e Giugliano.

"C'è il rischio che 70 dipendenti, considerati in esubero, perdino il posto di lavoro - sottolinea Sarnataro - Settanta persone che, in un momento storico difficile segnato da una grande emergenza sanitaria, economica e sociale e in più a poche settimane dal Natale, non sapranno come portare avanti le proprie famiglie. Una situazione preoccupante, per cui ho chiesto l’apertura di un tavolo in Regione insieme all’azienda e ai sindacati al fine di arrivare ad una risoluzione della problematica in tempi brevi".