Vacanze 2020, italiani e francesi preferiscono Napoli

La Campania e Napoli sono tra le mete preferite di italiani e francesi per le vacanze di quest'estate post lockdown. È quanto emerge dall'analisi che eDreams, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa, ha fatto delle prenotazioni per partire il mese prossimo effettuate dal primo febbraio al primo agosto 2020 sul proprio sito e sulla propria App.

Il capoluogo partenopeo è sesto tra tutte le mete scelte dagli italiani. È dietro a Catania, Palermo, Ibiza, Cagliari e Olbia, e davanti a Milano, Lampedusa, Parigi, Brindisi. Si tratta per lo più di vacanze che vanno dai 7 ai 13 giorni, non troppo brevi se si considera il fatto che siano settembrine.

I francesi, al terzo posto dopo italiani e tedeschi a visitare il nostro Paese, preferiscono anch'essi Napoli. Fanno tappa nella nostra città dopo Roma e Venezia, spendendo di volo circa 125 euro.