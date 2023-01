Mostra d'Oltremare, via alla terza edizione di TuttoHotel

Da oggi fino a mercoledì 18 gennaio, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, c’è la terza edizione di TuttoHotel, la fiera che in pochi anni è diventata punto di riferimento del Sud Italia per gli operatori e i professionisti del settore ricettivo e dell’ospitalità alberghiera ed extra alberghiera.

Fitto il programma di iniziative dell'edizione 2023, con corsi, seminari e idee per affiancare e servire al meglio gli operatori di settore e tutta la macchina dell’accoglienza. Un contenitore in costante aggiornamento ed evoluzione che quest’anno propone due novità: la sezione dedicata al Mondo Glamping-Speciale Outdoor con la collaborazione di FAITA Federcamping e i premi di prestigio Tuttohotel Awards agli Hotel, B&B e manager che nel 2022 si sono distinti nell’applicazione degli aspetti più importanti della ricettività. Special guest l’architetto e designer Simone Micheli, che parteciperà in occasione della cerimonia di premiazione con un intervento sull’unicità nell’hotel che premia l’imprenditore.

In contemporanea con TuttoHotel ci saranno anche le mostre espositive Ecohospitality e B&BexpoDesign, installazioni allestite in scala 1:1 che riproducono ambienti di camere di hotel e B&B, realizzate e presentate da selezionati studi di architettura e contractor impegnati nel settore.