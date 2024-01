Bilancio positivo per il turismo a Napoli nel periodo delle feste: americani e asiatici i più 'presenti' tra gli stranieri

"Sono gli ultimi giorni del periodo festivo, si attende una buona presenza di turisti specialmente su Napoli centro, mentre nelle altre località il flusso sta scemando". E' quanto spiega all'Adnkronos il presidente di Federalberghi Campania, Costanzo Iaccarino, in merito alle previsioni turistiche sull'Epifania.

Iaccarino aggiunge che "Il bilancio per le festività è positivo, abbiamo ottenuto buoni risultati. Si è registrata una buona presenza di turisti, non possiamo riferire che ci sia stato il tutto esaurito, ora siamo tra l'altro in un periodo in cui le prenotazioni sono oscillanti, ci sono cancellazioni, in ogni caso a Napoli si procede bene, anche in Costiera Amalfitana e Sorrentina, anche a Pozzuoli e a Salerno centro".

Il presidente di Federalberghi riferisce che “durante le feste c’è stata una discreta presenza di stranieri, tra americani e asiatici, ma anche tra Natale e Capodanno c’è stata prevalenza di italiani. L’obiettivo ora è allungare la stagione turistica, spalmarla su tutto l'anno: con una buona pianificazione si può portare a cambiare la mentalità dei turisti, mostrando, con un’adeguata organizzazione alberghiera, che si può venire in Campania anche a novembre, a gennaio, a febbraio, ci sono sempre tante cose da fare”.