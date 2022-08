Capri e il Vesuvio fanno impazzire i turisti: numeri più alti che nel 2019

Ci sono luoghi, nel Napoletano, che non mancano mai di sorprendere per la loro capacità di attirare turisti. Il Ferragosto 2022 è stato da grandissimi numeri, in particolare, per due luoghi simbolo della "cartolina partenopea", ovvero Capri ed il Vesuvio.

L'isola azzurra è tornata ai fasti pre-Covid, anzi li ha superati. Alle 14.30 di ieri, sulle banchine di Marina Grande erano sbarcati 12.187 passeggeri, contro i 10.956 dell'ultimo anno prima della pandemia. A fronte di arrivi tanto numerosi, il sistema d'accoglienza isolano si è dimostrato pronto. Addetti alle compagnie di navigazione, militari della capitaneria di porto e forze dell'ordine hanno facilitato il deflusso per evitare il congestionamento sui moli.

Anche il cratere del Vesuvio si è dimostrato meta ambitissima. Nei giorni 13, 14 e 15 agosto ha infatti ospitato complessivamente 7.908 i visitatori che da quota mille sono saliti fin sulla vetta. "I dati di questi giorni – è stato il commento di Agostino Casillo, commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio – confermano il Parco Nazionale del Vesuvio meta imprescindibile per chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze". Al cretere gli ingressi sono stati contingentati per rispettare l'area, e la scelta a detta di Casillo sta pagando.

Intanto bene anche il parco archeologico di Ercolano, che a Ferragosto ha registrato 1.774 visitatori, per la maggior parte stranieri.