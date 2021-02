Turismo e vaccini, Di Fenza: "Per l'estate vaccinare ristoratori e il comparto B&B"

Il consigliere regionale dei Moderati in Campani: "Serve avere presto un Governo per spingere sull'arrivo dei vaccini in Campania"

"La Campania non può permettersi un'altra estate a rischio. Per la nostra Regione l'alta stagione turistica è fondamentale per la ripresa dell'economia dell'intera Regione".

Così ha affermato il consigliere regionale dei Moderati in Campania, Pasquale Di Fenza, in merito alla volontà del Presidente De Luca di introdurre una campagna vaccinale per tutta la popolazione di Napoli, delle isole e dei principali luoghi attrattivi della Regione.

"Bisognerà vaccinare operatori di strutture alberghiere, ristoranti,lavoratori dei trasporti e per avere un piano efficace bisognerà estenderlo al B&b e all'intero comparto turistico locale - aggiunge Di Fenza - . Occorre avere presto un nuovo governo operativo ed una governance pronta e attenta a supportare l'iniziativa della Campania, spingendo sull'arrivo di nuove dosi di vaccino".