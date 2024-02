A Napoli il workshop "Turismo: lo sviluppo a misura di destinazione"

Specializzare le figure professionali e gli imprenditori del comparto turistico italiano alla luce delle metodologie di analisi predittiva avanzata delle destinazioni e di programmazione turistica moderna. È l’obiettivo dell’iniziativa Turismo: lo sviluppo a misura di destinazione promossa ieri a Napoli da Unioncamere Campania in collaborazione con ISNART, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, nell’ambito del progetto Fondo di Perequazione 2021- 2022 di Unioncamere nazionale per lo sviluppo turistico territoriale.

La giornata è iniziata con gli interventi del Dott. Luca Lanza di Unioncamere Campania, che ha portato i saluti del Segretario Generale dell’Unione Dott. Raffaele De Sio, e del Dott. Guglielmo Chinese, direttore della FONDAZIONE ITS BACT- Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo del capoluogo campano.

A seguire il workshop formativo, dedicato ai settanta allievi del corso per operatore del turismo esperienziale della stessa FONDAZIONE ITS BACT, con l’obiettivo di rafforzare le competenze in ambiti operativi turistici dei partecipanti, piccoli imprenditori e figure professionali del turismo, coinvolgendoli in un’esperienza immersiva, dalla fase di brainstorming a quella di co-progettazione.



Un’iniziativa che ha messo alla prova gli allievi nell’elaborazione di proposte per la valorizzazione della destinazione Le viæ romanæ della Campania, il suggestivo percorso dal forte carattere storico-culturale che la via Appia compie dal Lazio alla Puglia passando per le Aree Archeologiche della Campania come quelle Benevento, Capua Vetere, Mirabella Eclano e Montesarchio.

Inoltre, nell’ambito del workshop, è stata consegnata agli allievi la tessera Artecard, un pass personale che consentirà loro di accedere gratuitamente in 34 siti culturali della regione Campania, per sviluppare un turismo che valorizzi i luoghi della cultura. Tra i siti visitabili: il Palazzo Reale di Napoli, gli Scavi Archeologici Vesuviani, i Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di Paestum, il Museo Archeologico di Buccino (Salerno), la Certosa di Padula e il Teatro romano di Benevento.

La giornata di lavoro, organizzata in tavoli tecnici e guidata dal costante confronto con gli esperti Ing. Roberto Formato, collaboratore di ISNART e Direttore di Istituzione Poseidonia di Capaccio Paestum, Dott.ssa Roberta De Siena di Unioncamere Campania, Dott.ssa Cristina Proserpio, Dott. Claudio di Giuseppe e Dott. Alessandro Paglia, project manager di ISNART, Dott.ssa Giulia Arena e Dott.ssa Carola Cucchi dell’Area per la qualificazione dei territori e delle imprese dell’Istituto, coordinata dalla Dott.ssa Alessandra Arcese, ha visto l’individuazione delle potenzialità e opportunità di sviluppo della destinazione oggetto dello studio, animando la discussione sugli elementi centrali funzionali alla definizione della promozione della destinazione turistica.