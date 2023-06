Turismo, De Luca: “Dalla Regione settemila euro per ogni assunto a tempo indeterminato”

"È in corso un'iniziativa della Regione per dare un aiuto alle aziende turistiche che vogliono assumere giovani. Abbiamo stanziato 16 milioni di euro per consentire l'occupazione di 2mila giovani a tempo indeterminato. Il bando è partito dall'8 maggio e prevede 7mila euro di contributi per ogni assunto a tempo indeterminato, 2.500 euro di contributo per un'assunzione a tempo determinato, 4.500 euro di contributi per il passaggio da tempo determinato a indeterminato, 2.500 euro per ragazzi che vanno a fare un tirocinio presso una struttura turistica alberghiera".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. "Cerchiamo, per quanto possibile - ha aggiunto De Luca - di dare una mano a chi cerca lavoro, di incentivare le aziende che possono occupare nuova forza lavoro. Ci sembra di rispondere in una maniera seria a un'emergenza sociale pesante oggi nel nostro Paese e nella nostra regione?".