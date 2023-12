Mezzo milione di passeggeri per Natale: aeroporto di Napoli tra i primi d'Italia

Secondo lo studio di Nomisma, lo scalo di Capodichino genera l'1,2 per cento del valore aggiunto economico della Campania e occupa oltre 21mila persone

Quasi mezzo milione di persone giungeranno a Napoli con l'aereo per le festività di Natale. Nel dettaglio, secondo Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, saranno 420mila i passeggeri che transiteranno dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024.Dati impressionanti che si aggiungono ai 90mila passeggeri in occasione del lungo fine settimana dell’Immacolata, di cui 55mila stranieri.

Numeri che portano lo scalo partenopeo al quarto posto degli aeroporti italiani, primo per distacco nel Mezzogiorno. Nella sede provinciale dell'Acen, l'associazione dei costruttori edili, è stato presentato lo studio di Nomisma che ha analizzato quando Capodichino incida sull'economia regionale. Il calcolo è che il valore aggiunto, tra traffico diretto e indiretto, è dell'1,2 per cento sull'economia dell'intera Campania.

All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente di Gesac Carlo Borgomeno. In passato non è mancata la ruggine tra i due, soprattutto dopo la decisione del Comune di aumentare la tassa di sbarco. Napoli chiuderà il 2023 con 12 milioni e 300mila passeggeri. Sempre più forte la componente straniera, oltre il doppio di quella interna. Anche per le festività natalizie, ci saranno più arrivi dall'estero (250mila) che da altre regioni d'Italia (170mila). Gran Bretagna, Spagna e Francia le nazioni più presenti, seguite da Germania e Svizzera.

Nel periodo di picco massimo, le destinazioni disponibili sono state 113 in 39 paesi con volo diretto, di cui 97 internazionali e 16 nazionali. Nel periodo invernale, lo scalo partenopeo serve 71 destinazioni. Novità assolute per lo scalo partenopeo l’inaugurazione della tratta Napoli-Rovaniemi (Finlandia), capitale della Lapponia e "residenza" di Babbo Natale, con due voli a settimana, e la destinazione per Gran Canaria.

Si fa sempre più pressante l'esigenza di un secondo aeroporto campano, di cui si parla almeno da un trentennio: "Secondo il piano nazionale sarà quello di Pontecagnano - ha spiegato il sindaco Manfredi - grazie al quale si potranno aumentare le rotte e soprattutto si potrà occupare una fascia oraria che a Capodichino è preclusa per la vicinanza del centro abitato, quella dalle 23 alle 6 del mattino". Anche Salerno Pontecagnano è affidato alla Gesac. Non è la prima volta che si parla del rilancio dello scalo, fino a oggi si sono registrati solo fallimenti soprattutto a causa dei collegamenti inesistenti tra l'infrastruttura e i centri di interesse come Napoli, Salerno e la Costiera.