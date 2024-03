Operatori del turismo a Napoli da tutto il mondo per tre giorni: via alla 27esima edizione della Bmt

400 espositori distribuiti in 6 padiglioni per una tre giorni di eventi. 140 buyers nazionali ed internazionali. 15mila visitatori professionali, 6mila agenzie di viaggio accreditate. Sono questi i principali numeri della 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, inaugurata giovedì presso la Mostra d'Oltremare di Napoli.

L'evento rappresenta la più importante fiera B2B del Mediterraneo, appuntamento strategico per gli operatori del settore e non solo e ormai da anni punto di riferimento per il turismo e per il mondo dell’impresa attivo in questo settore. Dal turismo di prossimità a quello di lusso, passando per le innovazioni che già condizionano e caratterizzano il futuro del viaggio. Dall’Italia, meta tra le più ambite del mondo, alle destinazioni estere, passando dalle località a forte vocazione turistica a quelle emergenti.

“La Bmt è un evento di riferimento per il turismo e per il mondo dell’impresa attivo in questo settore, che è fondamentale per lo sviluppo non solo di Napoli ma di tutto il Paese. Partecipiamo con entusiasmo alla ventisettesima edizione della fiera, tra le più importanti del bacino Mediterraneo, che sottolinea ancora una volta il ruolo della nostra città che continua a registrare un incremento delle presenze dei turisti", ha affermato l'assessora al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, che ha partecipato all'inaugurazione dell'evento.

Presenti anche i calciatori del Napoli

Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi sono stati tra i protagonisti della giornata di apertura della Bmt. I due calciatori del Napoli hanno visitato gli stand del Trentino e della Regione Abruzzo, sedi dei ritiri estivi del club partenopeo.

Gli azzurri hanno anche risposto ad alcune domande di Diego Decarli presso lo stand del Trentino, parlando del loro rapporto con i tifosi, di quello con la montagna e di quello che sarà il loro primo ritiro con il Napoli.

"Penso che il ritiro in Trentino sia un'occasione per il popolo napoletano di visitare luoghi a cui noi partenopei siamo meno abituati. E' bello sentire il contatto con i tifosi in ritiro, sentire il loro calore e magari provare a far contento qualche bambino che durante l'anno non ha la possibilità di avere contatti con i giocatori", ha esordito Pasquale Mazzocchi.

"Io sono una persona molto socievole, quindi il rapporto con i tifosi qui a Napoli è sempre molto bello. Per me è tutto positivo", ha affermato Cyril Ngonge, che ha parlato anche delle sue passate esperienze in montagna: "E' bello allenarsi con il fresco in montagna. In passato ho provato anche lo sci, quando sono andato in montagna con la scuola da piccolo, ma non è andata benissimo. Meglio il calcio!".

Gli appuntamenti formativi

Tanti gli appuntamenti formativi in fiera, con quattro workshop – Incoming; Terme, Benessere & Vacanza Attiva; Incentive&Congressi; Turismo Sociale – e tanti convegni incentrati sull’evoluzione del turismo sostenibile, il turismo di lusso, ma anche sull’intelligenza artificiale applicata al mondo dei viaggi, nell’ambito di un evento organizzato da Visit Italy in collaborazione con BMT: le prossime tendenze saranno analizzate ponendo una particolare attenzione ai nuovi orientamenti di viaggio e all’influenza esercitata dall’AI, stimolando un dialogo costruttivo su come prepararsi e adattarsi al futuro dinamico del turismo.