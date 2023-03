Flussi turistici, le previsioni per il 2023: "Oltre 20 milioni di presenze in Campania"

Il 2023 dovrebbe segnare un incremento dei flussi turistici in Italia, con oltre 442 milioni di presenze e quasi 127 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 12,2% e all’11,2% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dalle previsioni di “Tourism Forecast 2023” dell’Istituto Demoskopika, che ha stimato i principali indicatori turistici (arrivi, presenze e spesa turistica) per regione elaborando la serie storica dei flussi dal 2010 al 2022.

A scegliere l’Italia per le vacanze - secondo la ricerca dell'istituto - sarebbero quasi 61 milioni di stranieri, pari a poco meno della metà del dato complessivo degli arrivi previsti, generando ben 215 milioni di pernottamenti. "Le nostre previsioni – spiega il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio – descrivono un andamento in crescita dei flussi turistici più che significativo. Si potrebbe registrare il valore più alto delle presenze dal 2010 ad oggi, con il mercato estero che incrementa le sue scelte di consumo turistico verso la 'destinazione Italia'. Adesso, però, è necessaria un’accelerazione della programmazione".

Per Rio, in particolare, sarebbe molto importante incrementare la "capacità di trattenere quote significative di turisti autoctoni", ed innalzare "il livello di internazionalizzazione dei sistemi turistici regionali soprattutto nel Mezzogiorno".

Le previsioni 2023: in Campania oltre 20 milioni di presenze

A livello territoriale - si legge nella nota scientifica di Demoskopika - tutte le destinazioni regionali dovrebbero registrare un andamento positivo dei flussi turistici. In particolare, al di sopra della media italiana, nel modello previsionale dell’istituto di ricerca, si collocherebbero nove regioni tra cui la Campania, con 20,8 milioni di presenze (+ 12,3%) e con 5,7 milioni di arrivi (+ 13,1%).

I flussi turistici nell'anno 2023 - secondo Demoskopika - potrebbero generare una spesa turistica nella nostra regione pari a 5.211 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del + 25,9%.

I dati nel dettaglio

Arrivi 2022 in Campania: 5.000.468

Presenze 2022 in Campania: 18.532.243

Previsione Demoskopika arrivi 2023 in Campania: 5.656.558

Previsione Demoskopika presenze 2023 in Campania: 20.820.801

Variazione anno su anno secondo le previsioni: arrivi + 13,1% / presenze + 12,3%

Stima della spesa turistica 2022 in Campania: 4.139.425.878

Stima della spesa turistica 2023 in Campania: 5.210.686.793

Variazione stima spesa turistica anno su anno in Campania: + 25,9%.