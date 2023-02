HospitalitySud, Armato: "Il turismo è la nostra risorsa da salvaguardare"

"Il turismo è la nostra risorsa da salvaguardare per valorizzare l'intero indotto produttivo della città fatto di imprenditori dell'accoglienza, di artigiani e di giovani che intendono formarsi e lavorare sul territorio proprio in questo settore. Tanto abbiamo fatto, e molto c'è da fare per migliorare i servizi e favorire sempre più la destagionalizzazione e l'offerta turistica di Napoli. La sinergia tra le associazioni di categoria, le istituzioni e i protagonisti dell'accoglienza è per noi indispensabile".

Così l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato alla presentazione di HospitalitySud, salone per gli operatori e i professionisti del mondo dell’ospitalità in corso di svolgimento alla Stazione Marittima, ideato e diretto da Ugo Picarelli. Tra i dati diffusi anche quello dello studio Sociometrica che vede Napoli al sesto posto nella graduatoria delle città italiane che trasformano in ricchezza l’afflusso di turisti, come evidenziato dall'economista Antonio Preiti direttore di Sociometrica.