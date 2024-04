Napoli sempre più capitale del turismo da crociera: "La città vive una stagione magica"

Una stagione estiva 2024 che si annuncia da record, con Napoli sempre più capitale del turismo da crociera e meta privilegiata di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. E' stato questo il tema principale della conferenza stampa tenuta a bordo della nave da crociera MSC World Europa, ormeggiata alla Stazione Marittima, alla presenza dell'assessora al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e del direttore commerciale della compagnia di navigazione Luca Valentini.

Uno sguardo sul futuro in città del settore turistico, che si appresta a diventare sempre di più motore economico nel capoluogo campano: "L'incremento delle crociere in città e della presenza dei crocieristi è sicuramente una bella notizia - esordisce l'assessora Armato - . Le navi portano persone da tutto il mondo e danno la possibilità di conoscere luoghi diversi. Napoli in questo momento vive una stagione speciale e magica, che si è aperta ormai dopo la fina della pandemia, registrando un incremento di presenze turistiche anno dopo anno. Nel 2023 si era parlato di 'effetto scudetto', ma nel 2024, già dal mese di gennaio, abbiamo registrato un ulteriore incremento dei dati sulle presenze in città. Io lo definirei più un 'effetto Napoli'".

L'ente di Palazzo San Giacomo si dice pronto a lavorare per migliorare sempre di più i servizi per i crocieristi: "Il Comune lavorerà per semplificare l'arrivo dei turisti nel centro città dopo l'approdo. Dobbiamo, poi, incentivare servizi come gli infopoint. La reputazione e l'appeal che ha Napoli ora è molto forte. Chiedo anche alle compagnie di studiare forme di collaborazione per fare in modo di trattenere qui i crocieristi almeno due giorni", conclude Armato.

Valentini: "Con le navi MSC ogni settimana oltre 16mila crocieristi a Napoli"

"Napoli è il cuore pulsante di MSC e ha sempre più centralità per il nostro gruppo. Il mondo delle crociere cresce e cresce a Napoli. La città partenopea è protagonista delle nostre crociere 12 mesi su 12. Siamo stati la prima compagnia a puntare su Napoli tutto l'anno. Noi la faremo scoprire attraverso crociere settimanali, che toccheranno lo scalo partenopeo con tre differenti navi, portando in città oltre 16mila crocieristi a settimana. Inoltre, dal 30 ottobre, ci sarà anche la MSC Fantasia che ogni mercoledì toccherà il porto di Napoli. Noi continuiamo a crescere e a puntare sempre di più su questa città, con un occhio sempre attento all'ambiente. La MSC World Europa, ad esempio, è la prima nave a propulsione GNL della flotta e caratterizzata da tecnologie green innovative", spiega il direttore commerciale di MSC Crociere Luca Valentini.

Anche Valentini sottolinea la straordinaria attrattività che il capoluogo campano esercita sui crocieristi: "Napoli è un punto di riferimento delle crociere a livello mondiale. Sono tantissimi i passeggeri che scelgono le nostre crociere per toccare Napoli. Una struttura come la Stazione Marittima è un fiore all'occhiello, consentendo di essere al centro cittadino in pochi minuti. I nostri crocieristi restano circa 8 ore in città. Napoli è uno dei pochissimi luoghi dove le navi attraccano a 50 metri da una delle più grandi bellezze d'Italia come il Maschio Angioino. La città riesce a rendere tutti i turisti contenti, dando ad ognuno una lettura differente".