Campania, turismo in crescita nel 2024: cosa attrae maggiormente i visitatori

Risultati positivi in arrivo per il turismo in Campania, questo anche e soprattutto grazie al patrimonio storico-artistico e alle ricchezze enogastronomiche della regione. È quanto emerso a HospitalitySud, evento giunto alla quinta edizione ed in corso alla Stazione Marittima.

La ricerca presentata nel corso della manifestazione, dal titolo "Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania, il ruolo della città di Napoli" (a cura del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), ha mostrato una fotografia della situazione e le prospettive per il 2024.

Mezzogiorno, minore crescita

In Italia, per il 2023, i primi dati Istat indicano una crescita della domanda che, in termini assoluti, ha portato le presenze a 431 milioni, pari al +4,6% rispetto al 2022. In riferimento alla provenienza, nel 2023 il peso delle presenze straniere è stato pari al 51,6% e, per la prima volta, anche il peso straniero degli arrivi ha superato il 50% del totale (50,2%). Le stime parziali per il Mezzogiorno segnalano una variazione più bassa di circa 2 punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale. Tra le cause: una sofferenza della domanda domestica negli ultimi mesi dell'anno dovuta a una maggiore sensibilità all'aumento dei prezzi, alla chiusura dell'aeroporto di Catania per un periodo della stagione estiva.

Stime e prospettive per la Campania

Per la Campania, invece, le prime stime evidenziano un consolidamento della ripresa della domanda, soprattutto di quella straniera, recuperando i livelli pre-Covid. In particolare, si stima una crescita in linea col dato nazionale.

Per la regione si ipotizza un 2024 positivo, trainato dal turismo internazionale, al netto di eventuali peggioramenti degli scenari geoeconomici e geopolitici internazionali.

La Campania, è stato spiegato nel convegno, attrae per più aspetti. In primis, per il patrimonio storico-archeologico: 6 dei 59 iscritti nella lista del patrimonio Unesco sono situati in Campania. Inoltre, è la regione numero 9 in Italia per prodotti Dop, Igp e Stg e per la qualità dei mari (19 Comuni bandiera blu su 226 presenti in Italia).