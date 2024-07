Problemi traffico aereo: "Voli spostati da Napoli a Salerno o addirittura a Bari e Roma"

Il forte traffico dell'aeroporto di Napoli Capodichino sta creando non pochi disagi a viaggiatori, tour operator e agenzia di viaggi. Carmine D'Antò, agente di viaggi di Casoria ci racconta che nelle ultime settimane stanno arrivando numerose notifiche di cancellazione e di ritardi di aerei anche all'ultimo minuto da parte delle compagnie aeree per congestione o limitazione traffico aereo all'aeroporto di Capodichino.

"Tutto questo ci sta creando molti problemi - dichiara Carmine D'Antò - ogni giorno ci arrivano comunicazioni di tour operator di cancellazione della programmazione delle partenze da Napoli e riprotezione voli su Salerno – prosegue - e addirittura Roma o Bari laddove Salerno per motivi tecnici non può essere da supporto. Per sopperire al problema stiamo mettendo delle navette che da Capodichino accompagnano i viaggiatori verso l'aeroporto assegnato -conclude - ma abbiamo ancora poche informazioni e molto confuse, stiamo avendo seri problemi".