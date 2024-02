Supermercati, apre Todis in pieno centro

Conto alla rovescia per l'apertura di Todis in via Ferdinando del Carretto 35, in pieno centro a Napoli (a pochi passi da via Toledo).

Il supermercato va ad occupare i locali del Carrefour che ha chiuso i battenti 2 anni fa, ma sarà maggiormente esteso, visto che sono stati acquisiti dalla società della grande distribuzione anche gli spazi di una catena di negozi di prodotti di igiene e pulizia.

Todis è presente in 10 regioni italiane e conta a fine 2018 su una rete di 237 punti vendita. In Campani attualmente se ne contano 13.