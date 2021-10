Nasce l'acquisto di quartiere: l'iniziativa di Confcommercio

Think local day è una iniziativa che mira a incentivare gli acquisti di quartiere ma ancor più a valorizzare, tutelare e promuovere la propria comunità. Lo ha spiegato il presidente dell’associazione Eroinormali Massimiliano Molese nella sede della Confcommercio di Napoli per presentare l’iniziativa che si svolgerà in tutta Italia il prossimo sabato 23 ottobre. Tanti i negozi del Chiaia District Confcommercio che hanno aderito alla campagna a sostegno degli acquisti di quartiere, che presenteranno per tutto il giorno le loro nuove collezioni mostrando in vetrina un Qr code che raccoglie le tante declinazioni proposte dall’iniziativa che vuole proprio approfittare del digitale per ribaltare quella che sino ad ora è stata la logica degli acquisti e riproporre l’importanza della vicinanza. Ed è stato proprio un robot, Pepper, a illustrare l’iniziativa che oggi a Napoli è stata presentata insieme al presidente di Confcommercio Carla della Corte, di Federmoda Roberta Bacarelli e di Chiaia district Claudia Catapano.

