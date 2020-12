The Box, il kit per fare a casa il Drink perfetto: da Napoli l'originale idea regalo

I locali sono chiusi da molto tempo, ma perché rinunciare al proprio cocktail preferito, magari condito da un po' di buona musica? Parte da Napoli una nuova, originale idea regalo da mettere sotto l'albero: da un'iniziativa firmata “40 volumi bar catering e delivery” e “Drop eventi” arriva la box perfetta per preparare con le tue mani il tuo drink preferito: al suo interno, ingredienti, kit bar, gadget, frutta e spezie. Ben 22 le tipologie di cocktail disponibili e ognuno con la strumentazione apposita (ogni box è diversa dalle altre) ma anche tanti regali come flute, bicchieri e bicchierini in vetro, stopper in edizione limitata, jigger, shaker e chi più ne ha più ne metta. Regali per tutte le tasche, a partire dai 35 ai 90 euro.

I 22 modelli di “The Box” - che spaziano dal gin alla vodka, dal rum al whiskey, dall'amaretto alla tequila - possono essere acquistati online in tutta sicurezza (sul sito 40volumi.it/delivery) con consegna in 24h per la Campania.

Una box che non disdegna la tecnologia per essere ancora più smart grazie a due QR Code: inquadrando il primo si avrà accesso dal proprio smartphone al tutorial per conoscere tutti i segreti della preparazione. Il secondo QR code dà invece l'accesso a una selezione di playlist esclusive per “The box”: Danilo Vigorito, Vincenzo Cipolletta, Dario Tofano, Gianni Romano, Kommando sono solo alcuni dei Dj che hanno collaborato a questo progetto. Progetto che 40 volumi bar catering e delivery e drop eventi hanno fortemente voluto per restare vicini ai propri affezionati clienti, a tutti gli amanti del buon bere e della buona musica, in attesa che, al più presto, si possa tornare a farlo dal vivo e in compagnia. Intanto, ci si può arrangiare e perché no, magari scoprire una passione nascosta.

Infine, condividendo i risultati taggando @thebox40volumi si può partecipare al contest #premiotopbox e ricevere altri premi in palio.