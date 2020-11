Lotto, Arzano festeggia: centrati due terni per una vincita da centomila euro

Il Lotto regala una quaterna da 124.750 euro a Pioltello in provincia di Milano, l'appassionato ha giocato la combinazione 1, 12, 44, 69 sulla ruota Nazionale. Centrate poi due vincite simili a Arzano, in provincia di Napoli. In entrambi i casi - riporta Agimeg - è stata giocata la combinazione 12, 28, 88 sulla ruota campana, gli importo puntati però sono differenti. La prima giocata ha così fruttato 77.250 euro, la seconda 22.500, se si trattasse di un unico fortunato avrebbe vinto in totale poco meno di 100mila euro.

Particolarmente generosa la ruota di Venezia che complessivamente ha regalato vincite per 2,6 milioni di euro (la quota più alta del concorso di ieri) anche grazie all'estrazione del 57. Il centenario non veniva estratto da 114 concorsi, e era il secondo più longevo. Per il resto, rimane invariata la classifica dei ritardatari: in testa rimane il 18 di Genova (nell'urna da 118 concorsi), seguito dal 2 di Cagliari (a quota 112) e dal 37 di Napoli (111). Poi vengono il 14 della Nazionale (107) e l'87 di Roma (che non viene estratto da 103 concorsi).