Tasse, aumenta la Tari: a Napoli costa in media oltre 100 euro in più di Milano e Roma

Aumenti generalizzati per la tassa sui rifiuti. La Tari, introdotta dal 2014, è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Negli ultimi anni i rincari sono stati considerevoli. In valori assoluti - ha spiegato Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - le famiglie italiane hanno versato mediamente nel 2022 per la tariffa sui rifiuti 325 euro, a fronte dei 313 euro del 2021 e dei 301 euro versati nel 2018, come riporta Today.it.

Ecco la classifica delle città più care sulla Tari. Il costo maggiore si registra a Pisa, con 519 euro medi l'anno a famiglia. Seguono Brindisi, dove si versano 518 euro, e Genova con 489 euro. A Benevento si spendono 481 euro, a Messina 476 euro, a Catania 475 euro, a Siracusa 472 euro, ad Agrigento 471 euro, a Taranto 459 euro e a Trapani 457 euro. Il campione utilizzato si riferisce ad una famiglia composta da quattro componenti, con una casa di 80 mq e un reddito Isee di 25mila euro.

I dati della Uil

Tra le città meno costose ci sono Belluno con 169 euro l'anno a famiglia, a salire Novara con 174 euro, Ascoli Piceno (181 euro), Macerata (182 euro).

Per quanto riguarda invece le città metropolitane, la tassa sui rifiuti pesa per 489 euro all'anno a famiglia a Genova; a Messina per 476 euro, a Catania per 475 euro, a Reggio Calabria per 453 euro, a Napoli per 442 euro, a Bari per 401 euro, a Cagliari per 395 euro, a Milano per 338 euro, a Venezia e a Palermo per 332 euro, a Torino per 331 euro, a Roma per 314 euro, a Bologna per 228 euro e a Firenze per 194 euro.