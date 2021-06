TARI 2021, a Casoria pacchetto di interventi per rendere più leggero il tributo

Approvato in consiglio comunale a Casoria il pacchetto delle tariffe TARI 2021 ed il nuovo regolamento, così come discusso e proposto dalla commissione consiliare finanze, presieduta dal consigliere, dott. Giuseppe Barra. Nonostante le restrizioni dovute al dissesto finanziario l'Amministrazione comunale ha varato un pacchetto di interventi per rendere più leggero il tributo.

In primo luogo il Sindaco Bene ha sottolineato che in termini di costi, il servizio di gestione dei rifiuti a Casoria è costato nel 2020 circa 800.000 euro in meno rispetto all’anno precedente, garantendo in tal modo una tariffa meno cara alla cittadinanza.

Grazie all’applicazione automatica delle detrazioni governative per il Covid le famiglie riceveranno uno sconto di quasi il 10% sulla quota variabile; una boccata d’ossigeno importante. "Ulteriori misure sono allo studio della Giunta", ha dichiarato l’assessore alle finanze, il dott. Francesco Girardi, "per sovvenzionare i soggetti beneficiari dei bonus straordinari per la crisi Covid"

Per quanto riguarda le imprese ed in generale le utenze non domestiche, una ulteriore detrazione del 53% accompagnerà le categorie che più hanno sofferto l'effetto delle chiusure forzate. Parimenti la detrazione è stata garantita agli studi professionali assai numerosi e penalizzati dall'andamento della crisi.

Il risparmio complessivo sui costi del tributo è pari a circa 3.4 milioni di euro.

Ha dichiarato il Sindaco: “Un intervento importante in un momento difficile per i cittadini e per le casse dell’Ente. La manovra complessivamente potrà garantire un recupero implicito dell'evasione superiore al 10% e mostra la grande attenzione dell'Amministrazione alla complessa realtà cittadina”.