Talenti digitali, 8.4 milioni per fornire ai giovani competenze per diventare sviluppatori di applicazioni innovative

Approvato dalla Giunta, nella seduta odierna, l’intervento di durata triennale denominato “Borse di studio per frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale”, che con uno stanziamento di 8.4 milioni di euro intende fornire ai giovani le competenze necessarie a diventare sviluppatori di applicazioni innovative, professionisti in grado di progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche e di creare imprese innovative. L’intervento sarà rivolto agli Atenei campani, anche in partenariato con le imprese, con l’obiettivo di proporre percorsi formativi altamente qualificanti in grado di fornire e rafforzare competenze e capacità digitali, a tutti i destinatari per un accesso o reimpiego facilitato nel mercato del lavoro. Sono circa dieci le Accademie nate intorno agli atenei campani - un numero destinato a crescere già entro la fine del 2022 – e ogni anno formano più di mille giovani talenti, pronti a insediarsi nel sistema economico produttivo oppure a intraprendere percorsi imprenditoriali innovativi.

Investimenti

"Uno degli ambiti in cui la Campania investe di più è quello delle nuove competenze" – ha dichiarato il Presidente De Luca - "attraverso un investimento di oltre 50 milioni di euro nella programmazione 2014-2020 abbiamo rafforzato l’offerta del sistema universitario e promosso le competenze digitali. Con questo intervento continuiamo a puntare su percorsi formativi avanzati in grado di innalzare il potenziale innovativo del territorio e di attivare occupazione di qualità per i nostri giovani". "Il sistema delle academies che abbiamo realizzato in Campania presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio è considerato una buona pratica di livello internazionale. Ogni anno grazie ai nostri giovani talenti digitali, attraiamo player tecnologici di primo livello che investono in ricerca e sviluppo, insediando sul nostro territorio hub di innovazione dedicati alla trasformazione digitale, alla mobilità, alla medicina di precisione, fino al fintech", ha commentato Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup.