Sostegno alle famiglie indigenti: il Comune stabilisce nuovi criteri

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessora alle Politiche Sociali, Annamaria Palmieri, ha approvato con un atto deliberativo l'individuazione dei criteri per l'erogazione di un ulteriore contributo a seguito di economie del bonus di solidarietà alimentare erogato lo scorso dicembre. "Auspicando e aspettando - si legge in una nota di Palazzo San Giacoo - che il governo stanzi nuove risorse a sostegno della povertà delle famiglie che possano consentire di dare risposte più ampie e generalizzate, la giunta ha deliberato la redistribuzione delle economie ai nuclei familiari più poveri inseriti già tra i 37mila destinatari col bando dello scorso inverno".

Si tratta, ancora la nota del Comune, di economie derivanti soprattutto dalla "massiva azione di controllo svolta dagli uffici del welfare che ha portato a bloccare circa tremila domande irregolari per un risparmio di 1.600.000 euro; a tale somma va aggiunto un ulteriore risparmio di 180mila euro quale scontistica applicata dalle attività commerciali aderenti all'iniziativa". "Visto il perdurare dello stato di emergenza e la disponibilità economica ancora utilizzabile di una cifra che è frutto di economie e non consente purtroppo di riaprire un nuovo bando rivolto erga omnes alla cittadinanza", ha dichiarato Palmieri, "ci è sembrato giusto muoverci per quel che si può prima di Pasqua.

Per elaborare giusti criteri di attribuzione si è decisa insieme alla commissione Welfare del Consiglio Comunale la strada che più tempestivamente si potesse perseguire: distribuire in unica soluzione alle famiglie più bisognose in assoluto ammesse alla manifestazione di dicembre e rientranti nella categoria A, cioè famiglie senza alcun reddito, nemmeno quello di cittadinanza; esse riceveranno fondi che erano già destinati a quel bando,con cifre che vanno dai 50 a 150 euro a seconda del numero dei familiari, ovviamente dopo che avranno certificato al Comune, che le contattera' via mail, la permanenza delle condizioni di bisogno". "Un gesto pre-pasquale - conclude l'assessore - di certo non sufficiente a venire incontro alla grave crisi in cui versano sempre piu' cittadini, ma indirizzato a non perdere queste risorse mentre si attendono ulteriori misure di ristoro".