Apre nuovo supermercato 365: degustazioni e omaggi all'inaugurazione

Sole365 sta per arrivare all’interno del Centro Commerciale Quarto Nuovo. Il brand campano di supermercati, dopo le recenti aperture, diviene protagonista di un’altra strepitosa realtà. “Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova apertura. Negli ultimi mesi Sole365 ha avuto l’onore di divenire parte integrante di numerose realtà commerciali sul territorio e questo ci ha permesso di garantire continuità e stabilità a molti lavoratori e alle loro famiglie. Il nostro impegno continua, anche e soprattutto in questo momento storico, nell’ottica di una crescita che risponda sempre alle necessità di qualità e risparmio dei clienti e contemporaneamente alla creazione di nuove opportunità di lavoro in quanto anche in questo nuovo supermercato saranno impiegate circa 200 persone”, dichiara Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. Negli oltre 4.000 MQ di area vendita, i clienti saranno accolti non solo da un supermercato pensato e curato in ogni dettaglio, che passa dall’organizzazione dei reparti alla cordialità del personale, ma anche da oltre 2000 prodotti a marchio Selex a garanzia di una spesa economica e di qualità, grazie all’iniziativa Spesa Difesa®. Tutti i prodotti vengono selezionati con attenzione per accontentare ogni tipo di esigenza, una vera e propria garanzia di convenienza per tutto l’anno, in grado di valorizzare ancora di più la filosofia dell’Every Day Low Price, che non prevede offerte temporanee o promozioni a scadenza.

Degustazioni

“Espandere il nostro modello commerciale vuol dire lavorare in modo sinergico come squadra per rendere protagonisti i clienti e la loro esperienza di spesa, ideata sui bisogni e sulle necessità di ognuno. In questo momento, in cui è più che mai prioritaria la necessità di una convenienza, molti nostri clienti sentono l’urgenza di spostarsi per raggiungere il punto vendita più vicino per avere in un unico luogo risparmio, assortimento e accoglienza. Per questo ci impegniamo costantemente affinché sia sempre più semplice sceglierci per la spesa quotidiana”, afferma Antonio Apuzzo, Direttore Commerciale e Organizzativo di AP Commerciale. La missione che Sole365 segue ormai da tempo, è andare dunque oltre il semplice momento d’acquisto e puntare al miglioramento della qualità della vita dei propri clienti. Un obiettivo che promuove anche al di fuori dei punti vendita, con iniziative e progetti volti a sottolineare l’importanza della sana alimentazione e la tutela dell’ambiente.

Per celebrare l’inaugurazione del punto vendita di Quarto del 4 agosto saranno previste speciali degustazioni di prodotti locali, in un’atmosfera di condivisione in cui, ancora una volta, verrà valorizzato il legame indissolubile con il territorio e le sue ricchezze. Tra tutte, l’attenzione alla Dieta Mediterranea che da anni accompagna l’impegno del brand nel promuovere il benessere alimentare e quelle scelte di salute che partono proprio dalla spesa quotidiana. Accompagneranno gli acquisti dei primi giorni tanti omaggi di benvenuto: dagli apprezzatissimi buoni sconto del valore di 5 euro, ai libri dell’amata collezione speciale firmata Sole365 “Letture al sole” nei giorni 4 e 5 agosto e, ai primi 2000 clienti dei giorni 6 e 7 agosto, le comodissime e richiestissime shopping bags brandizzate. Questi ed altri tantissimi gadget per grandi e piccoli saranno un bel modo per condividere l’entusiasmo del brand per la partenza dell’attività del nuovo grande e comodo punto vendita di Quarto. Infine, ma non meno importante, per chiunque abbia il desiderio di lavorare con Sole365, i responsabili delle Risorse Umane del brand saranno disponibili a ricevere i curricula nell’intera giornata di giovedì 4 e sabato 6 agosto, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 all’interno del Centro Commerciale “Quarto Nuovo”. Un’occasione in più per gli interessati per potersi candidare, conoscere di persona ed entrare a fare parte del team di una delle realtà professionali più ambite della GDO campana.