Supermercati, apre il nuovo Sole 365 a Torre Annunziata

Mercoledì 29 giugno alle 9.00 aprirà un nuovissimo punto vendita a Torre Annunziata, precisamente in via Vittorio Veneto, 19. I prezzi bassi tutto l’anno e la magica atmosfera che si respira tra i nostri reparti stanno per tagliare un altro importante traguardo. Dal lunedì alla domenica infatti, dalle ore 8.00 alle 22.00, sarà possibile fare una spesa tranquilla e conveniente nella città famosa per le squisite alici alla pescarola.

Il Sole365 mette ogni giorno il cliente al centro del proprio lavoro. E lo fa con una filosofia nuova detta “Every Day Low Price”: una politica commerciale che evita le promozioni a scadenza e sostiene l’ambiente con gesti concreti e coerenti. "Rifiutando le offerte temporanee infatti, non siamo costretti ad alzare il prezzo dei prodotti fuori sconto e quindi a far pagare a voi le stesse promozioni. Inoltre, non stampando volantini, salviamo circa 4000 alberi l’anno e lasciamo la Terra libera di respirare. Per non parlare degli oltre 2000 prodotti a marchio Selex presenti nei nostri supermercati, che garantiscono sicurezza, qualità e risparmio a chiunque ci scelga per la propria spesa quotidiana. Vi abbiamo convinto? Allora venite a trovarci mercoledì 29 giugno alle 9.00 in via Vittorio Veneto, 19, dove potrete tranquillamente sostare in un comodo parcheggio gratuito. In occasione dell’inaugurazione, ad attendervi speciali buoni sconto da 3 euro su una spesa minima di 20 euro, validi dal 29 giugno al 17 luglio. Tanti libri in regalo della collana “Letture al Sole” con una spesa minima di 10 euro, dal 29 al 30 giugno e 1000 shopping bag in omaggio ai primi 1000 clienti fortunati, con una spesa minima di 10 euro dal 1 al 3 luglio. Insomma, tutto pensato e realizzato nei minimi dettagli. Perché la prima regola è sempre la più importante: Ci stanno a cuore le persone, prima della loro spesa. È questa la bellezza di Sole365”, scrive in una nota la proprietà.