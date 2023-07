Boom di turisti a Bacoli: "Oltre 300mila euro dalle strisce blu in soli 6 mesi"

"Boom di visitatori a Bacoli! Abbiamo incassato più di 300.000 €, dalle strisce blu, in appena sei mesi. Ed è già record. C’è tantissima gente in più che sta scegliendo la nostra città. Pensate che il Comune, in passato, guadagnava 280.000 €. Ma in un intero anno. Incredibile. Soldi che investiamo per asfaltare le strade, per la segnaletica, per migliorare la vita e la sicurezza dei cittadini. E, dalla cifra finale, manca ancora tutta l’estate. Oltre che il periodo natalizio". E' quanto rende noto, in un lungo post sui social, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che parla del boom turistico degli ultimi mesi nel comune flegreo.

"A giugno, abbiamo già fatto registrare il record di incassi. E presenze, rispetto agli anni precedenti alla nostra gestione amministrativa. Ciò vuol dire che sono migliaia le persone in più che visitano Bacoli. Che l’attraversano, che la scoprono, che la vivono. Che spendono nelle attività commerciali, nei negozi, negli alberghi, nei ristoranti del nostro territorio. Sono tantissimi gli eventi culturali, sportivi, folkloristici, che stiamo tenendo in paese. Basti pensare che il parcheggio del Fusaro, presso la Casina Vanvitellina, fa registrare, da solo, più introiti di quanto in passato il Comune incassava in due mesi da tutte le strisce blu di Bacoli. È uno sprint continuo. Con sempre più persone presenti. Sono tantissimi i turisti che vengono a visitare i nostri siti archeologici. Sempre più aperti, belli. Ciò vuol dire che il servizio della sosta a pagamento, finalmente funziona. Viene garantita la sosta ai residenti, grazie ad un capillare controllo del territorio. Viene assicurato il rispetto delle regole, con puntuali multe verso chi pensa di essere più furbo degli altri. Un servizio pubblico, attraverso cui oggi assicuriamo posti di lavoro part-time. Ed una città più ordinata, più controllata. Siamo così passati da 280.000 € di incasso dalle strisce blu, in un anno. A 320.000 € di introiti, in appena sei mesi. Ringrazio gli assessori Rosaria Di Meo e Vittorio Ambrosino. Ringrazio gli ausiliari del traffico, i dipendenti tutti. Siamo una grande squadra. Insieme, per la nostra città. Un passo alla volta", conclude Della Ragione.