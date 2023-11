"Strategie Imprenditoriali e Nuove Competenze Professionali per un Futuro Sostenibile", questo è il nome del convegno sostenuto con il patrocinio della Regione Campania, che si terrà lunedí 27 novembre allo Stoà di Ercolano e che si propone come una straordinaria occasione per esplorare gli aspetti più critici del percorso di crescita imprenditoriale. Focalizzandosi sullo sviluppo di una cultura aziendale sostenibile e consapevole, il dibattito vedrà la partecipazione autorevole di figure istituzionali e professionisti di spicco. Tra i relatori, figurano l'Assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli, il Presidente del CUP Regionale Domenico De Crescenzo, e rinomati professionisti come l’Avvocato Domenico Iodice, il Dott. Luca Porta e il Direttore Generale dell’Incubatore Campano Pasquale Brancaccio. L'evento segnerà il punto di partenza di un ciclo di seminari gratuiti organizzati dalla KULISAB srl, volti a potenziare le competenze professionali nel settore finanziario e gestionale. "L’obiettivo del convegno è quello di preparare gli imprenditori al cambiamento dei tempi - dichiara il dottor Luca Porta - la forte digitalizzazione ha cambiato radicalmente i ruoli di professionisti ed imprenditori. Oggi - prosegue - l’imprenditore deve avvalersi di un team di professionisti seri e preparati per prevenire qualsiasi problematica futura. L’elaborazione dati sta avendo sempre di più un ruolo marginale, basti pensare ai dichiarativi precompilati che oramai sono all’ordine del giorno, per questo motivo i professionisti devono puntare sulla consulenza e gli imprenditori sfruttare tale consulenza per usufruire al meglio tutte le agevolazioni emanate e soprattutto prevenire qualsiasi problematica tributaria che, anche in virtù dell’inasprimento delle leggi, stanno avendo sempre di più risvolti penali. Per questo - conclude il dottor Porta - gli imprenditori devono prevenire e i professionisti devono vivere al fianco dell’imprenditore e non essere chiamati quando il problema già c’è perché spesso una gestione preventiva evita il manifestarsi di problematiche serie".