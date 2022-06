"Gli assunti a tempo indeterminato dovrebbero guadagnare almeno 1700 euro al mese. Serve il Reddito di lavoro"

Reddito di Cittadinanza e Lavoro. Un tema sempre più scottante in un momento così difficile per l’economia nazionale ed internazionale, che rischia di creare due schieramenti apparentemente opposti: da un lato i datori di lavoro, dall’altro i percettori. Ma non è sempre così. Ne è convinto il ristoratore Enrico Schettino, founder di GiappoItalia, che in queste ore è tornato a farsi portavoce delle istanze e delle aspettative del comparto.

“Ci hanno messo gli uni contro gli altri, quando siamo tutti sulla stessa barca – spiega Schettino – qui si parla, a ragion veduta vista l’inflazione, di salari minimi, mentre gli imprenditori subiscono rincari su materie prime, attrezzature, bollette. Allora lancio una proposta: A chi non può lavorare va un’Indennità di Sostegno, che è ben altra cosa. Il Reddito di Cittadinanza deve andare a chi lavora per fargli percepire una paga maggiore. Bisogna agire sulla pressione fiscale, senza colpire dipendenti ed imprenditori.

La mia idea è di istituire un Reddito di Lavoro per tutte le persone assunte, diverso dall’ apprendistato perché deve durare per per tutto il tempo del contratto indeterminato, senza limiti di età, per stipendi superiori ai 1000 euro, in modo da far percepire ai dipendenti almeno 1700 euro al mese. Così si tutelerebbero dipendenti ed imprenditori, i giovani apprenderebbero un mestiere e si ritroverebbero previdenza e pensione”.

Del resto, aggiunge Schettino, in un’epoca in cui i social media propongono modelli di lavori ad alta redditività con minimo impegno, è facile essere attirati da un lavoro senza tutele: “tanto gli ospedali hanno servizi inesistenti, la pensione è un miraggio – conclude l’imprenditore per cui sembra più facile pubblicare un video sui social o aprire una posizione come rider. Consideriamo che le multinazionali pagano anche 5 euro a consegna, quindi se ne fai 20 al giorno puoi portare a casa 1000 euro in 10giorni. Tra Reddito di Cittadinanza, lavoretti vari e magari assegno familiare si può arrivare a duemila aprendo una posizione come rider, magari a nome di un familiare. Senza alcuna tutela, senza alcun futuro. Per far ricevere gli stessi soldi con un contratto da Ccnl per Pubblici Esercizi un imprenditore deve sborsare quasi 3500 euro”.