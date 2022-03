Il nuovo volto del Motor Village Napoli: Stellantis &You Sales & Services

Circa un anno fa, dalla fusione dei Gruppi Fiat Chrysler Automobile e PSA, nasceva Stellantis, il quarto gruppo automobilistico al mondo. Dopo pochi mesi è emersa la necessità di dare un nuovo nome commerciale alla rete vendita di proprietà del Gruppo: Stellantis &You Sales & Services.

Presente da quasi cento anni in Corso Meridionale, nei pressi del Centro Direzionale e meglio conosciuta in città come “Fiat Center” e “Motor Village Napoli”, la storica sede napoletana dell’ex Gruppo FCA sta cambiando volto. “Ora Siamo Stellantis &You” campeggia su tutte le vetrate proprio per ricordare a tutti i passanti questo evocativo nuovo nome.

Evocativo perché esprime inclusione ed appartenenza, come spiegato in una recente video intervista dall’Hub Manager Giacomo Marra, degli 11.300 collaboratori che operano in 450 punti vendita sparsi in 12 Paesi, ma anche dei suoi clienti che sono sempre più al centro delle attività, commerciali e non, di Stellantis &You Napoli. (E’ possibile guardare la video intervista integrale qui).

Un esempio della grande attenzione rivolta al cliente in termini di qualità e servizi offerti è stato il riconoscimento per l’anno 2021 del “C1 - Customer First Award for Excellence” un ambito premio tra i concessionari exFCA che certifica il raggiungimento di elevati standard qualitativi nella soddisfazione dei propri clienti sia in fase di vendita che di assistenza, nella formazione del personale e nell’innovazione.

Tante sono anche le attività che coinvolgono direttamente il cliente, sia quelle più commerciali come il sales event del nuovo brand dell’usato Spoticar, denominato “Usato &You”, che si terrà dal 12 al 20 Marzo e che vedrà la possibilità di offrire un’esposizione sia fisica che virtuale di oltre 1.500 auto usate e km0, presenti nelle 10 sedi in Italia di Stellantis &You (maggiori info qui), sia quelle più propriamente di Customer Experience come le presentazioni in anteprima ed in esclusiva dei nuovi modelli in uscita, come la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe (prevista il 31 Marzo) o la nuova ed attesissima Alfa Romeo Tonale (nei mesi successivi).

Non solo vendita, quindi. Stellantis &You Napoli offre anche test drive su tutta la gamma, soluzioni di noleggio a lungo, breve e medio termine, manutenzione di tutti i veicoli (anche non del Gruppo) con manodopera qualificata e ricambi originali o ufficiali Stellantis. E per soddisfare le esigenze dei clienti che non possono raggiungere fisicamente gli showroom, grazie alla sezione e-commerce del sito ufficiale, è possibile acquistare una vettura comodamente da casa e prenotare con un click tutti i servizi post vendita.