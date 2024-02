Stellantis Pomigliano, possibili tagli occupazionali: che cosa sta succedendo

Il prossimo 23 febbraio, a Pomigliano d'Arco, si svolgerà un Consiglio comunale monotematico sul "caso Stellantis" e le problematiche sollevate dopo le dichiarazioni del Ceo Carlos Tavares, il quale aveva indicato la fabbrica a rischio di tagli occupazionali. Alla seduta sarà invitato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La politica

La decisione arriva oggi al termine dell'incontro convocato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello Russ con i segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, oltre che con gli assessori della Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Maurizio Caiazzo, e diversi consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione.

"Siamo fortemente preoccupati per l'impatto che le minacce di Tavares potrebbero avere sul territorio – ha affermato l'assessora al Lavoro del Comune, Marianna Manna – e per questo come amministrazione comunale faremo tutte le iniziative ed azioni possibili a supporto dello sviluppo industriale della fabbrica automobilistica, ma anche del suo indotto".

I sindacati

I sindacati dal canto loro chiedono un piano industriale, chiarezza sul settore automotive, la salvaguardia occupazionale dello stabilimento Stellantis. "Credo che l'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco – ha detto nel corso dell'incontro Mauro Cristiani, segretario generale della Fiom di Napoli – debba invitare Tavares e chiedergli di esplicitare quali sono le negatività del locale stabilimento Stellantis".

"È importante fare fronte comune – ha aggiunto Biagio Trapani, segretario generale della Fim di Napoli – serve fare chiarezza sulla visione che, Governo da una parte e Stellantis dall'altra, hanno sul futuro del settore in Italia. Le sfide vinte nel passato hanno dimostrato quanta professionalità e quanto attaccamento ci sia nel sito di Pomigliano. Non siamo oggi in una situazione catastrofica, il sito è in piena saturazione organica e organizzativa, ma ci potremmo ritrovare in questa condizione se non ci muoviamo adesso, il 2026 è dietro l'angolo".

Infine per Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm di Napoli e Campania, "il grande problema in Italia è che manca una visione strategica dell'industria italiana partendo dall'Ilva, all'automotive e all'elettrodomestico e navale".