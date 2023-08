Galleria Umberto, si avvicina l'apertura di Starbucks: come candidarsi per lavorare

Il colosso statunitense Starbucks aprirà nei prossimi mesi nella Galleria Umberto. Da anni si parlava dello sbarco nella patria del caffè ma non si era mai concretizzato, soprattutto per le remore della stessa Starbucks di entrare in un mercato in cui il caffè espresso la fa da padrone.

L'apertura però nello scorso aprile a Marcianise all'interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks, ha svolto il ruolo di apripista. L'accoglienza è stata ottima e la prossima apertura a Napoli del locale statunitense è attesa con grande entusiasmo.

Tra l'altro sono anche aperte le selezioni per lavorare a Starbucks Napoli. Per candidarsi basta inquadrare il qr code presente sulla vetrina del locale oppure collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda.

Lavori nella Galleria Umberto

La Galleria Umberto vedrà finalmente i tanto agognati lavori di restyling. "Stiamo seguendo il progetto con la Soprintendenza - ha spiegato nelle scorse settimane primo cittadino Manfredi - Al Comune tocca la pavimentazione e la gara è stata già assegnata. Tutto fa pensare che a ottobre inizieranno i lavori".

Tra le novità potrebbe esserci quella della chiusura parziale nelle ore notturne: "Una delle soluzioni che si sta valutando è quella di chiudere una parte degli accessi così da poter controllare meglio l'area con la videosorveglianza" ha ammesso Manfredi.