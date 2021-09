A Sorrento apre lo Sportello Resto al Sud

Attivo presso l'Ufficio Informagiovani, lo Sportello Resto al Sud & Selfiemployment offrirà consulenza gratuita sui finanziamenti agevolati concessi da Invitalia per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali

Dal oggi è attivo, presso l'Ufficio Informagiovani di Sorrento, lo Sportello Resto al Sud & Selfiemployment.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con l'associazione Union Entertainment, mira ad offrire opportunità per mettere in campo le tue idee di business, sviluppare attitudini e avviare piccole iniziative imprenditoriali.

"Lo Sportello offrirà consulenza gratuita a tutti coloro che sono interessati ad accedere ad incentivi, per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Finanziamenti agevolati concessi da Invitalia, che mettono in rete giovani, imprese e territorio".

Lo Sportello Resto al Sud & Selfiemployment sarà aperto al pubblico nei giorni martedi e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30. Prenotazione obbligatoria, contattando il numero telefonico 0818773510.