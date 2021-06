Nasce a Barra lo sportello “Diritti e lavoro”

A Napoli uno sportello per i diritti dei lavoratori nel cuore del quartiere Barra-Ponticelli. Saranno presentate nel giorno 8 giugno 2021 alle ore 12,00 dell'Open Day le attività dello Sportello Diritti E Lavoro attivo dal 18 maggio presso il Centro Polifunzionale della Rete SAI del Comune di Napoli in via Volpicella, 31 - Barra Napoli. Si tratta di una iniziativa congiunta tra FLAI CGIL Campania/Napoli e LESS Cooperativa Sociale ar.l. . ETS dedicata a supportare i lavoratori con servizi di informazione sui diritti e di orientamento.



Un nuovo spazio realizzato nel cuore del Quartiere di Barra/Ponticelli la cui cura e gestione è affidata a operatori FLAI CGIL e LESS esperti in tema di orientamento al lavoro e accompagnamento ai diritti. In questo modo si intende dare un contributo al difficile processo di riqualificazione civile, amministrativo e culturale dell’area est del Comune di Napoli.



Lo sportello è funzionante ogni martedì dalle 15.00 alle 18:00 per l’offerta dei seguenti servizi:

- ammortizzatori sociali e bonus per lavoratori attivi e disoccupati

- fondi integrativi settore agricolo, industria alimentare e interinale

- assistenza legale e amministrativa sul lavoro

- orientamento alla formazione e al lavoro

Inoltre è stato attivato l’indirizzo email sportelloflaicgil@lessimpresasociale.it al quale i lavoratori e i disoccupati potranno scrivere per ricevere informazioni in tempo reale. Nel corso dell’Open Day saranno, inoltre, lanciate nuove proposte concrete di sviluppo territoriale in un’ottica di welfare generativo.

Parteciperanno:

Alessandra Clemente, Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli

Donatella Chiodo, Assessore alle politiche Sociali del Comune di Napoli

Giovanni Pagano, Assessore al lavoro del Comune di Napoli

Daniela Fiore, Presidente di LESS Cooperativa Sociale ar.l. – ETS

Giulio Riccio, Direttore di LESS Cooperativa sociale ar.l. - ETS

Jean René Bilongo, Capo Dipartimento politiche migratorie FLAI CGIL Nazionale

Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Napoli e Campania

Giovanna Basile - Segretaria Generale FLAI CGIL Campania e Napoli