Spedizioni private senza errori: guida ai servizi online

In un mondo in evoluzione, sempre più connesso grazie ad app, portali, e-commerce, la condivisione e l'invio di informazioni, esperienze e, infine, di oggetti, sono tutto

Se è possibile e immediato mettere in mostra quel che si ha, quel che si vende, quel che si apprezza, spedire privatamente un oggetto concreto richiede ancora delle procedure e degli accorgimenti specifici, anche in questo momento, in cui la rete che collega tutti è sempre più ricca e fitta di corrieri e servizi fisici o online, dedicati allo scopo.

Perché spedire online?

Le varie piattaforme di spedizioni online offrono tutta una serie di vantaggi, di cui il fruitore – sia esso mittente o destinatario – può approfittare senza sforzo, da casa. Nessuna fila o attesa alle poste, nessun modulo da riempire di infiniti dati, niente strada da casa alle poste con dietro un pacco più o meno ingombrante o pesante.

Dal proprio schermo, sarà facile calcolare preventivi e tempi di consegna dell'oggetto in questione, grazie a dei moduli predefiniti inseriti sui portali di spedizione online. Fatta dunque un'idea dei tempi e dei costi, si potrà effettuare la richiesta di spedizione vera e propria, se necessario aiutati o supportati dall'assistenza clienti, un vantaggio fornito da praticamente tutte le principali piattaforme di spedizione online.

Come spedire online?

Una volta selezionato il portale da utilizzare, in base ai costi e ai tempi di consegna stimati, il primo vantaggio da non sottovalutare è quello del ritiro del pacco a domicilio: nel giro di 48 ore, il corriere incaricato si presenterà direttamente all'indirizzo indicato dal mittente per prendere in consegna il pacco.

Certamente, bisognerà stare attenti all'imballaggio del pacco e assicurarsi che non superi le dimensioni precedentemente concordate in sede di compilazione della richiesta online. Talvolta sono proprio le piattaforme di spedizione stesse a dare istruzioni precise su come spedire pacchi e come scegliere l'imballaggio, così da evitare di commettere errori che potrebbero compromettere il carico.

Si può – in alternativa – fare affidamento ad una delle sedi di raccolta spedizione affiliate al portale utilizzato: in questo modo, si eviterà il ritiro del pacco al proprio domicilio e ci si potrà allontanare da casa senza timore di mancare l'appuntamento con il corriere.

Segnalato, ad ogni modo, l'indirizzo, nome e cognome del mittente (o l'indirizzo della filiale da cui si spedisce), si forniranno anche i dati del destinatario o della sede di ritiro del pacco. Il mittente, solitamente, invia anche il proprio numero di cellulare.

Di quali servizi approfittare se si spedisce online?

Una volta dato il via alla spedizione, si attiveranno tutti quei servizi accessori essenziali per assicurarsi dell'effettivo spostamento del bene inviato. I servizi online prevedono la possibilità di monitoraggio della spedizione. Varie piattaforme permettono, inoltre, di contattare il corriere oppure offrono utili consigli per proteggere al meglio – sin dal momento dell'imballaggio – l'oggetto da spedire.

Le istruzioni per l'imballaggio, magari accompagnate da una lista di oggetti per cui si sconsiglia la spedizione; poi, la possibilità di tracciare l'oggetto in consegna o, ancora, l'opportunità di un contatto diretto con il corriere; questi sono tutti elementi che contribuiscono a rendere il viaggio dell'oggetto che stiamo affidando il più sicuro possibile. Sono, inoltre, tutte garanzie della serietà e della professionalità del portale cui ci si rivolge, di chi organizza il servizio e, non ultimo, di chi si mette concretamente in movimento, verso qualsiasi destinazione indicata, per recapitare il carico.

La sicurezza è, comunque, solo una faccia della medaglia, visto il considerevole risparmio di tempo che può essere garantito – ad esempio – dal servizio di ritiro a domicilio; tendenzialmente, questi servizi accessori sono infatti inclusi nel prezzo preventivato dal portale stesso: fattore, questo, che permette di appurare immediatamente il risparmio cui si sta andando incontro.