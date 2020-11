Sorrento, oltre 76mila euro destinati a misure di contrasto alla povertà

La giunta comunale di Sorrento ha approvato, su proposta del sindaco Massimo Coppola, una modifica della programmazione finanziaria per i servizi del Piano sociale di zona, per un totale complessivo di 76.324,00 euro.

La cifra è il risultato di economie registrate su alcuni servizi, nel periodo di sospensione di attività dovute al lockdown, che andranno ad incrementare il budget delle misure di contrasto alla povertà.

“Si tratta di ulteriori risorse che vogliamo destinare alle famiglie sorrentine in difficoltà - spiega il sindaco Coppola - In questo momento tutti i nostri sforzi sono concentrati per trovare soluzioni alla crisi economica del nostro territorio provocata dalla pandemia”.