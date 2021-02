Soresa: nuova rappresentanza sindacale in azienda

Da oggi la Cisal avrà una propria rappresentanza sindacale all'interno della So.Re.Sa. Gli iscritti hanno scelto il dottor Sergio Marmorale come Rsa affidandogli la delega della rappresentanza all'interno della società. La So.Re.Sa. è la società strumentale costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. Un asset fondamentale che, soprattutto in questo periodo di pandemia, assume un ruolo primario nella gestione pubblica dei fondi destinati alla sanità.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario dell'unione provinciale di Napoli della Cisal, Marco Mansueto. “Si tratta di un passaggio importante per la nostra realtà sindacale che a breve formulerà le proprie proposte alla dirigenza per dare un contributo al miglioramento dell'efficienza dell'ente”. Mansueto e Marmorale, dopo aver preso visione del nuovo piano industriale formulato dall'azienda, incontreranno i vertici di So.Re.Sa. per un primo approccio sindacale e l'inizio di una collaborazione reciproca.