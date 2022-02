Al mondo serve una nuova finanza, attenta al bene comune: l'allarme della più alta istituzione economica vaticana

“Il bene comune non è la sommatoria di interessi singoli. Questo modello economico sta diventando insostenibile: c’è un apparato finanziario che non solo sta stremando l’ecosistema mondiale, ma toglie vita e respiro”: a dirlo è una delle più alte istituzioni vaticane in materia di Economia e Finanza, il presidente dell'Apsa - Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede monsignor Nunzio Galantino, alla conferenza 'Sorella Economia' organizzata dall’Ente nazionale per il Microcredito presieduto da Mario Baccini. E proprio il Microcredito e la Microfinanza sono stati citati da Papa Francesco, nella sua ultima enciclica - Fratelli tutti – come esperienze da valorizzare per un'economia allo stesso tempo solidale e sostenibile.

I "non bancabili" possono diventare imprenditori

"L'ente Nazionale per il Microcredito si pone come interlocutore primario ed interprete delle necessità dei non "bancabili " affinché possano trasformare la propria condizione e diventare imprenditori attraverso l'educazione finanziaria e il sostegno dello Stato che ne garantisce l'accesso al credito" spiegato Mario Baccini, che è stato da poco a Napoli per presentare un nuovo protocollo di intesa finalizzato alla promozione sul territorio di progetti di microcredito, destinati a Pmi e liberi professionisti, e progetti di microcredito sociale destinati a singoli e famiglie.

Dopo i rincari rischio usura anche per le bollette

L’importanza di una nuova finanza, attenta al bene comune, è quanto mai evidente proprio nel nostro territoro, dove la crisi legata alla pandemia sta catalizzando il ricorso all’usura: sono oltre 42 mila, secondo le analisi di Confesercenti, le piccole attività del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi che, pur di non fallire, potrebbero essere costrette a ricorrere a finanziamenti illegali e, dopo i rincari degli ultimi giorni, in diversi quartieri di Napoli, dal centro alla periferia si rischia il ricorso all’usura perfino per pagare le bollette oltre che per le rate del mutuo o di un elettrodomestico