Perché secondo gli italiani non si fanno più figli. I risultati di un sondaggio

Un sondaggio di EMG Different, realizzato per “Demografica: Popolazione, persone, natalità”, iniziativa che rientra tra le celebrazioni per il 60mo anniversario di Adnkronos, cerca di scoprire cosa c'è dietro il drastico calo delle nascite nel BelPaese.

Cosa pensano gli italiani

Ben 8 italiani su 10 del campione rappresentativo intervistato da Emg Different hanno mostrato di essere bene informati sulla crisi demografica e sulle sue implicazioni in ambito sociale ed economico. Alla consapevolezza corrisponde anche preoccupazione: il 76% degli intervistati si dichiara molto o abbastanza preoccupato soprattutto per il crescente invecchiamento del Paese (51%) e per il rallentamento della crescita economica (40%). Ma quali sono, per gli italiani, le cause della contrazione della natalità? Per il 37% il motivo risiede nell’aumento del costo della vita, per il 35% alla precarietà del lavoro, il 29% alle basse retribuzioni e il 28% alla carenza di servizi. Molti evidenziano quindi la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia e alcuni la scelta delle donne o delle coppie di avere figli in età sempre più matura (18%). Intervenire è quindi una necessità non più procrastinabile per l’82% degli intervistati. In cima alle priorità emerge l’incremento delle strutture pubbliche per la prima infanzia (35%), seguito dalla necessità di maggiori aiuti economici per famiglie con figli (31%) e sostegno alle donne per conciliare lavoro e famiglia (29%).

I commenti

“Dal nostro sondaggio risulta evidente non solo che la stragrande maggioranza degli intervistati è consapevole di questa emergenza – osserva Fabrizio Masia, amministratore delegato di Emg Different – ma che c’è molto da discutere sulle soluzioni da adottare per fronteggiarla. Per gli italiani insomma è arrivato il momento di intervenire”.

Sull'iniziativa si registra anche il messaggio del premier Giorgia Meloni in cui è, tra l'altro, sottolineato che "il Governo ha messo la natalità e la famiglia al centro del suo impegno. È necessario, però, accompagnare a tutto questo un cambiamento dal punto di vista culturale. Noi vogliamo restituire agli italiani una Nazione nella quale essere padri non sia più considerato fuori moda ed essere madri non sia vista una scelta solo privata, ma un valore socialmente riconosciuto. I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta. Per decenni la cultura dominante ci ha detto esattamente il contrario. Ora è arrivato il momento di spezzare questa narrazione e invertire la tendenza, promuovendo la bellezza della genitorialità e costruendo un immaginario per la vita. Vincere l’inverno demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va “contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il nostro futuro”. Questa è la nostra sfida. Una sfida ambiziosa, ma che non abbiamo paura di affrontare. Il Governo c'è ed è pronto a fare la nostra parte”.