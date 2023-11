Natale solidale con Sole365 e SpesaSospesa.org: insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

Dopo il grande successo e la fantastica catena di solidarietà dello scorso anno, il brand di supermercati Sole365 si impegna a sostenere nuovamente le famiglie bisognose della Campania donando 50.000 pasti in prossimità delle feste, grazie all’iniziativa benefica SpesaSospesa.org, promossa dalla Fondazione Lab00 e Regusto.

Grazie alla prima piattaforma in Italia a gestire le eccedenze alimentari tramite blockchain, sarà possibile coinvolgere nella partnership organizzazioni benefiche operanti in Campania come la Croce Rossa e Banco Alimentare attraverso un processo che consente la distribuzione e la tracciabilità dei beni essenziali, assicurando che aiuti concreti raggiungano chi ne ha bisogno.

Ancora una volta, però, la collaborazione si rivela come ambizioso punto di partenza per animare la generosità di tutti i clienti del brand. Il Natale è una festa che incarna lo spirito di collaborazione, di aiuto reciproco e di solidarietà e sono questi i valori che la rendono davvero speciale e ci permettono, con piccoli gesti, di fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato.

Sole365 con la campagna “Sempre i più buoni del Natale” si propone come hub di solidarietà e invita i suoi clienti a partecipare attivamente alla donazione per le persone più bisognose attraverso SpesaSospesa.org. Così dal 24 novembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 , sarà possibile dare il proprio contributo semplicemente decidendo di aggiungere volontariamente € 0,50 sullo scontrino. Una piccola donazione che si tradurrà in un pasto aggiuntivo per chi è in difficoltà. L’iniziativa è valida in tutti i punti vendita e anche online su CosìComodo.

Qui la landing page ufficiale della campagna: https://sole365.lab00.org

<< Siamo certi che in un momento storico e sociale così delicato siano importanti i gesti di condivisione, per mantenere vivo il senso di appartenenza e di solidarietà che ci rende parte integrante di una comunità. Lo scorso anno siamo rimasti felicemente colpiti dall’ondata di generosità che ha investito i nostri punti vendita con l’iniziativa realizzata con Spesa Sospesa, e siamo certi che ancora una volta i nostri clienti sapranno sorprenderci con la calorosa partecipazione di cui sono capaci >>, dichiara Antonio Apuzzo Amministratore Delegato di AP Commerciale, proprietaria del brand Sole365. << SpesaSospesa.org permette con la massima trasparenza per tutti gli attori di dare vita ad una rete di sostegno verso i vicini più bisognosi e questo permette a tutti noi di dare un senso più profondo a questo Natale, senza grandi rinunce personali >>, continua l’AD.

Si rinnova a più di tre anni dalla nascita dell’iniziativa la collaborazione tra la città di Napoli, l’intera Regione Campania e il progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org, nato in piena pandemia con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie più fragili grazie al recupero di prodotti a rischio spreco. Napoli è una delle prime città italiane ad aver sposato la missione solidale e a conferire il patrocinio al progetto. Ad oggi sono stati tracciati e raccolti in piattaforma Regusto, co-fondatore del progetto, 217.424 kg di prodotti alimentari e non alimentari e distribuiti sul territorio (regionale) per un totale 400.106 pasti equivalenti.

Davide Devenuto, co-founder Fondazione Lab00 e SpesaSospesa.org, commenta: “La campagna natalizia di SpesaSospesa.org con Sole365 nasce dalla volontà di replicare il grande traguardo di solidarietà raggiunto con l’iniziativa congiunta dello scorso anno, grazie alla quale sono stati recuperati e distribuiti oltre 238mila pasti sul territorio. Siamo certi che il calore e la generosità dei cittadini non tarderà ad arrivare, soprattutto in questo periodo dell’anno durante il quale la parola dono assume un significato di vicinanza ancora più profondo”.

Roberto Tuorto, Direttore Banco Alimentare Campania, commenta: “Siamo contenti di esser stati scelti da Sole365 quali partner di questa iniziativa di solidarietà. Una partnership che viene da lontano e prosegue con questa ulteriore campagna natalizia che contribuirà a sostenere

ulteriormente le oltre 235.000 persone aiutate da Banco Alimentare in Campania grazie a circa 400 organizzazioni territoriali con noi convenzionate. Desideriamo, tutti insieme, portare a casa delle persone non solo un pasto caldo ma anche un sorriso ed un pò di speranza di cui, oggi più che mai, abbiamo tutti bisogno”.

Dott. Paolo Monorchio, Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Napoli, aggiunge: “Si accoglie con grande entusiasmo e riconoscenza il rinnovo del Progetto Spesa Sospesa, che a Napoli ha avuto il suo inizio, e grazie al quale l'anno scorso è stato possibile assistere oltre 500

Famiglie in grandi difficoltà sia economiche che sanitarie. Speriamo anche quest'anno di poter supportare le famiglie più vulnerabili, con il contributo di Sole 365, che é parte determinante di questo bel progetto di solidarietà.”

Mentre ci accingiamo a decorare l’albero, ad addobbare la casa, a condividere i festeggiamenti con i nostri cari, non dimentichiamo che, con un piccolo gesto, possiamo fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato, rendendo il Natale un momento veramente speciale per tutti.