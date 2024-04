Sole365 sostiene il progetto 5 Colori con “La merenda buona e di stagione”

Gli alunni delle oltre 50 scuole d’infanzia e primarie aderenti al progetto “5 Colori” dell’Associazione Pancrazio, in collaborazione con la Regione Campania, hanno ricevuto il cofanetto di Sole365 con "La merenda buona e di stagione", dimostrando che è possibile fare uno spuntino salutare in linea con una corretta e buona alimentazione.

All'interno di questo cofanetto, i bimbi hanno ricevuto un frutto di stagione, frutta secca fonte di vitamine, acqua e giochi educativi pensati per favorire una maggiore consapevolezza sulla corretta alimentazione.

Con l’intento di promuovere uno stile di vita sano e consapevole, "5 Colori" è un progetto educativo di cui Sole365 è partner. Il progetto mira alla promozione, all’interno dell’ambiente scolastico, di abitudini alimentari sane e sostenibili.

Una delle attività più significative del percorso è l'integrazione di strumenti educativi tradizionali con approcci innovativi, come l'utilizzo di una serie video-animata dal titolo

"Dammi il 5" in cui i protagonisti traggono i loro superpoteri dai nutrienti di frutta e verdura. Questa attività, attraverso video coinvolgenti e libri illustrati, propone un modo divertente per avvicinare i più piccoli ai benefici del consumo di frutta e verdura.

"Siamo felici che le nostre merende sane siano arrivate nelle case di oltre 5.000 bambini della Campania. Questa collaborazione segna un passo importante nel promuovere il benessere alimentare dei bambini, non solo attraverso l'istruzione, ma anche tramite abitudini alimentari sane, che sempre di più partono da una maggiore consapevolezza durante la spesa, momento in cui i bambini sono spesso presenti" afferma Gianluca Casciello, Resp. Marketing di AP Commerciale – Sole365 "5 Colori è un progetto che ci entusiasma, perché ci permette di fare la differenza nella vita dei più piccoli e contribuire a costruire un futuro più sano e luminoso per tutti".

L’impegno di Sole365 nella divulgazione della sana alimentazione, attraverso i principi della Dieta Mediterranea, evolve e cresce con l'obiettivo costante di educare e ispirare le generazioni future a vivere in modo sano e consapevole.

"Sono davvero molto felice di aver creato questa bellissima sinergia con Sole365 che arricchisce il nostro progetto e lo rende speciale", commenta la Dott.ssa Maria Teresa Carpino – Presidente dell’Associazione Pancrazio, "Sole365 ci accompagnerà anche nella seconda edizione del Festival dei 5 Colori, che si terrà a Napoli presso il Maschio Angioino dal 15 al 19 maggio 2024. Questa edizione sarà ricca di eventi per bambini e famiglie. Sarà un modo originale e ludico per promuovere la Dieta Mediterranea e sensibilizzare adulti e bambini verso uno stile di vita sano e sostenibile".