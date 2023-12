Sole365 riceve il premio “Il carrello ortofrutta d’oro" di F&V (Speciale Frutta & Verdura)

Successo per il Reparto Ortofrutta del brand di supermercati Sole365, scelto dagli acquirenti come il supermercato con il miglior carrello ortofrutta in assoluto.

Durante la celebrazione della 24esima edizione dello Speciale Frutta & Verdura, l'evento promosso da IFN in collaborazione con Markup, svoltosi ieri 29 novembre, presso il consueto Centro Congressi di Fico, sono stati divulgati i risultati del primo contest dedicato al miglior reparto ortofrutta dell'anno. L’indagine, realizzata dal Monitor Ortofrutta di Agroter in collaborazione con Toluna, è formulata sulla base delle valutazioni espresse da un panel composto da 3.000 responsabili acquisti rappresentativi dell'intera popolazione nazionale.

Sole365 si è classificato al primo posto per Miglior carrello ortofrutta in assoluto con un incredibile punteggio di 4,89 su 5. “Questo riconoscimento è il frutto dell’impegno di una squadra che lavora con tanta passione dove l’ortofrutta non è una categoria merceologica ma bensì la categoria per eccellenza, questo è il nostro segreto” ha dichiarato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, azienda proprietaria del brand Sole365. “Inoltre ci fa piacere condividere il podio con Mercatò e Dok, essendo tutte e tre insegne che fanno capo al Gruppo commerciale Selex, al quale siamo orgogliosamente legati”, continua Apuzzo.

Un premio che diventa un’ulteriore testimonianza del profondo impegno del brand nella selezione e distribuzione di prodotti freschi e di stagione e che attesta l’instancabile dedizione nel ricercare sempre l’eccellenza e la qualità, mantenendo l'obiettivo di offrire la migliore esperienza di acquisto possibile ai propri clienti.