Sole365, installazione dei Defibrillatori Automatici Esterni nei punti vendita

A partire dallo scorso anno, Sole365 ha avviato l’installazione dei Defibrillatori Automatici Esterni nei suoi punti vendita, arrivando ad oggi con una distribuzione in 40 sedi tra Napoli, Avellino e Salerno, dedicando così un’attenzione particolare al tema della sicurezza e della prevenzione, soprattutto sul posto di lavoro.

“Uno dei punti fermi della nostra filosofia aziendale è la centralità della persona ed il tema della sicurezza si colloca perfettamente in questa traiettoria. Siamo sempre stati estremamente attenti, come Azienda, alla sicurezza, ma negli ultimi anni, quando la paura dovuta alla crisi sanitaria si è insinuata a livello mondiale con prepotenza nelle nostre vite, il valore del concetto di “prevenzione” è diventato ancora più forte. Noi che siamo stati in prima linea in ogni momento ne usciamo ancora più sensibili di ieri ai piccoli gesti, alle nuove abitudini, che oggi ci fanno

guardare al futuro con maggiore serenità”. Afferma Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di Ap Commerciale.

Ad oggi, secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dall’INAIL (Open Data INAIL), le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto nel primo bimestre di quest’anno sono state 86.483 (-29,1% rispetto al febbraio 2022), 100 delle quali con esito mortale (-12,3%). In aumento del 15,5%, sia gli infortuni occorsi nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro ( 11.567), che le 10.399 patologie di origine professionale denunciate, con un +28,7%.

Questi dati sottolineano l'importanza di una collaborazione sinergica nel diffondere un’ampia consapevolezza dei comportamenti da seguire dentro e fuori il luogo di lavoro per la prevenzione della salute propria e altrui.

“La corretta gestione dei sistemi di sicurezza e delle apparecchiature, la prevenzione sul lavoro a preposti e figure di emergenza, la valutazione dei rischi, l’adeguato utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro sono stati i principali oggetti di riflessione e dibattito durante gli incontri aziendali dedicati al tema. Ma senza dubbio, l’installazione dei Defibrillatori Automatici Esterni su 40 punti vendita tra Napoli, Avellino e Salerno è la parte più concreta ed evidente di un processo molto complesso che coinvolge diversi protagonisti del nostro gruppo di lavoro, ai quali va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”, continua l’AD Michele Apuzzo.

Fondamentale di questa iniziativa: la diffusione ed il rafforzamento di una cultura della prevenzione, sinergica e costante, che sia una priorità non solo per il singolo ma anche per la collettività