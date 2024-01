Sole365 all’Università: alta formazione sui principi della Dieta Mediterranea

Il 25 gennaio alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, un team di circa 90 professionisti tra manager e tecnici del brand campano di supermercati, sono tornati tra i banchi universitari per partecipare ad un corso di alta formazione sulla Dieta Mediterranea, organizzato nell’ambito della partnership con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La formazione, coordinata dal Prof. Raffaele Sacchi (Direttore del corso di Laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee) e dalla Prof.ssa Paola Vitaglione (docente di Alimentazione e nutrizione umana), si è concentrata sui temi portanti della Dieta Mediterranea, il suo ruolo nell'ottimizzazione della salute e del benessere, il grande valore della filiera a km 0 nel supporto e nella promozione dell'economia locale e della sostenibilità ambientale. “Questo corso di formazione rappresenta un momento di importante condivisione con i vertici del personale di Sole365 per arricchirne il bagaglio culturale e portare avanti la propria missione aziendale in modo sempre più consapevole. I contenuti condivisi durante l’evento (princìpi ed effetti sulla salute della Dieta Mediterranea, sostenibilità e stagionalità, prodotti tipici e gastronomia tradizionale) possono rappresentare uno strumento importante per promuovere e valorizzare presso i punti vendita le iniziative messe in campo in collaborazione con il Dipartimento di Agraria” dichiarano il Prof. Sacchi e la Prof.ssa Vitaglione.

Il forte impegno dell'azienda sui temi legati alla valorizzazione della dieta patrimonio UNESCO, si traduce da tempo in progetti concreti con un impegno costante nella divulgazione della cultura alimentare, e con sempre più convinzione si declina operativamente nella selezione di un assortimento dei prodotti in linea con le proporzioni suggerite dai dettami della Dieta Mediterranea.

“Quello di oggi è un momento importante di un lungo percorso che abbiamo intrapreso da anni e che ci rende orgogliosi di collaborare con il Dipartimento di Agraria, guidato dal Prof. Ercolini” afferma Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. “Obiettivo di questa formazione è quello di portare la sensibilizzazione sui principi della Dieta Mediterranea in maniera sempre più solida all’interno della cultura aziendale. Questo ci permette non solo di condividere con

tutti i collaboratori un nostro impegno prioritario, ma anche di rendere la conoscenza interna sull'argomento un asset centrale della nostra filosofia, che consenta a ciascun collaboratore di diventare promotore attivo di uno stile di vita sano e sostenibile. Per noi è da qui che parte la vera divulgazione”.

Sempre in tema di divulgazione vanno annoverate le rubriche mensili di Sole365 in collaborazione con il Dipartimento di Agraria, in store e online, che offrono ai clienti interessanti suggerimenti riguardo l’assunzione di un’alimentazione sana e mediterranea, con grande attenzione alla stagionalità degli alimenti e l'indissolubile legame con il territorio. Non mancano, poi, i consigli legati alla sostenibilità e all’antispreco, temi specifici del piano di lavoro 2024, che permettono ai clienti di avere un approccio più consapevole al cibo, cominciando a consumare anche parti di frutta e verdura ritenute meno nobili o che spesso finiscono per essere sprecati.

“La nostra collaborazione con Sole365 è di fondamentale importanza per la divulgazione di principi di sana alimentazione e di sostenibilità” dichiara il prof. Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria e Ordinario di Microbiologia agraria “Attraverso partnership di questo tipo riusciamo a stabilire un contatto con ampie fette di popolazione e diffondere in maniera efficace e massiva informazioni importanti che spesso stentano a diffondersi” continua il direttore.

L’anno è appena iniziato e molte altre attività sul tema sono nell’agenda di questa partnership speciale.