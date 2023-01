Sole365, brindisi alla solidarietà: 238.103 pasti donati per la Campania

Con l’obiettivo di ringraziare tutti i suoi clienti per il traguardo raggiunto, venerdì 20 gennaio 2023 alle 17.30 Sole365 terrà, presso il punto vendita al C. C.le Neapolis in via Argine 380 - Napoli, un evento con aperitivo in occasione della consegna dell’assegno simbolico con il numero di pasti donati alle famiglie più bisognose della Campania, tramite l’iniziativa portata avanti con SpesaSospesa.org durante il Natale 2022.

Il progetto, infatti, è nato nell’ambito della campagna natalizia “I più buoni del Natale”, che unendo il concetto di umanità a quello di bontà vera e propria, ha permesso a tutti i clienti di Sole365 di offrire il proprio sostegno all’iniziativa in partnership con Fondazione Lab00 con una donazione di 0,50 centesimi sullo scontrino sia in store che online. In questo modo ognuno, nel suo piccolo, ha potuto donare un pasto in più a chi ne aveva bisogno, oltre i 50.000 già donati da Sole365, che ha voluto aprire le danze con un importante contributo e dare il via ad una vera e propria ondata di solidarietà.

Solo in Campania, infatti, si contano circa 800mila persone in difficoltà, che anche durante il periodo delle feste hanno avuto bisogno di un supporto per un pasto caldo, recandosi presso le mense gratuite o grazie alla rete dei pacchi alimentari. Questo dato ha attivato una fitta rete di supporto, al cui interno si trovano realtà campane come Croce Rossa Italiana - Napoli e Restiamo Assieme associazione no-profit, partners di Fondazione Lab00.

<< Quella con SpesaSospesa.org è sicuramente una delle più importanti collaborazioni instaurate finora a sostegno della comunità. Siamo, infatti, davvero orgogliosi di essere stati partner di questa attività straordinaria, che ci ha permesso di dare visibilità in Campania ad un’iniziativa meritevole e di grande valore umano. Abbiamo voluto lanciare uno spunto, accendere una piccola miccia per cercare di dare una mano concreta a chi ne aveva la necessità e ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un’esplosione di generosità che proprio non ci aspettavamo. Tutto merito dei nostri incredibili clienti, che hanno contribuito all’iniziativa con grande entusiasmo e che hanno portato al raggiungimento di 238.103 pasti donati. Ma non solo, questo traguardo è anche una prova evidente del fatto che creare delle sinergie territoriali e appoggiare l’innovazione tecnologica, può fornire un supporto reale all'economia civile e rendere sempre più facili e trasparenti i processi di solidarietà.>> afferma Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. S

ole365 si pone quindi, ancora una volta, l’obiettivo di essere non solo parte integrante della vita dei propri clienti, ma anche di quella della comunità tutta, che può trovare nelle grandi realtà imprenditoriali un supporto concreto per un futuro più sereno e solidale.

Parteciperanno all’evento:

Comune di Napoli - Assessore Politiche Sociali Luca Trapanese

Fondazione Lab00 (SpesaSospesa.org) – Executive President Francesco Lasaponara

AP Commerciale (Sole365) - membri del CDA Michele Apuzzo, Antonio Apuzzo, Concetta Apuzzo

Croce Rossa Italiana Napoli – Delegato Raffaele Polese

Restiamo Assieme associazione no-profit – Presidentessa Barbara Preziosi

Regusto – CEO Marco Raspati