Sole365 tra le migliori aziende per dipendenti soddisfatti secondo l’indagine Italy’s Best Employers 2023

Nei mesi antecedenti all’estate, Statista, il sito web leader nella raccolta di ricerche di mercato, ha realizzato, in collaborazione con il Corriere della Sera, un sondaggio che ha visto la partecipazione di circa 22.500 dipendenti in Italia in oltre 4.500 aziende. I lavoratori sono stati consultati attraverso dei questionari online che hanno permesso loro di esprimere, in maniera totalmente anonima e tenendo conto di fattori come il benessere, la sicurezza e la serenità in ambiente lavorativo, un’opinione personale sul proprio datore di lavoro. Il risultato dell’indagine ha indicato Sole365 come uno dei migliori datori di lavoro nel settore della GDO campana, meritevole del prestigioso sigillo di “Italy’s Best Employers 2023”.

Questo traguardo conferma senza dubbio la validità del lavoro attuato finora da Sole365, sia per rendere i clienti soddisfatti della propria esperienza di spesa, sia, in questo caso, per tutelare e supportare i propri collaboratori. Offrendo loro l’opportunità di lavorare in un luogo sicuro, familiare e piacevole, in cui sentirsi parte di una vera e propria squadra.

"Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e di emozione perché proviene direttamente dai nostri colleghi e collaboratori. Una testimonianza, questa, del lavoro attento che in questi anni ha permesso di costruire un ambiente in cui la formazione e il merito hanno guidato e guidano le dinamiche professionali del nostro gruppo. Del resto è proprio questo uno dei punti fondamentali della nostra filosofia aziendale: la centralità della persona e dei suoi bisogni. Unitamente a quelli dei clienti, quelli dei nostri collaboratori si classificano certamente in cima alla lista. Sono loro la forza motrice che ci permette di raggiungere risultati significativi ogni giorno. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento." Afferma Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. Insomma, anche questa volta Sole365 dimostra come, partendo dal benessere del singolo, si possa arrivare pian piano ad un impegno sinergico e corale che porta inevitabilmente al raggiungimento di un obiettivo comune: la crescita.